Anonieme speler wil voormalig Duits international opvolgen met 'coming out'

Een speler uit de 2. Bundesliga wil op heel korte termijn uit de kast komen.

De betreffende voetballer, die anoniem wenst te blijven, schrijft dit op Twitter via een account genaamd gay_Bundesligaspieler. De speler opende het account op 16 oktober naar aanleiding van een 'vraag en antwoord-actie' op het sociale media-kanaal.

"Ik ben een homoseksuele speler uit de 2. ", zo schrijft de anonieme speler woensdag op Twitter. "Ik ben van plan om heel snel uit de kast te komen, ik heb geen zin meer om mij te verstoppen. Ik ben benieuwd naar de reacties hierop. Jullie mogen me dan ook alles vragen!" De reacties van volgers op het opmerkelijke bericht zijn overwegend positief.

De speler van het tweede niveau in Duitsland kwam vrijdagochtend met een nieuw bericht op zijn Twitter-kanaal. "Ik moet mijzelf eerst bij elkaar rapen, want het begint allemaal een beetje uit de hand te lopen. Ik ben nu gefocust op de training van vanochtend. Vanavond volgt er meer nieuws." Het is dus goed mogelijk dat de betreffende speler vrijdagavond zijn coming out beleeft, maar het kan evengoed een parodieaccount zijn.

In de voetbalwereld komen maar zelden spelers uit de kast. In Duitsland kwam oud-middenvelder Thomas Hitzlsperger in 2014 met het nieuws dat hij homoseksueel is. De voormalig speler van onder meer en Aston Villa, met 52 interlands voor Duitsland achter zijn naam, kreeg destijds veel lof voor de bekendmaking.

Clubs als Hamburger SV, en FC. St. Pauli komen sindsdien met voorlichtingsmateriaal voor supporters op wedstrijddagen.