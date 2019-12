Andy van der Meijde tipt Feyenoord: "Daar houden ze wel van in De Kuip"

Glenn Bijl was zondagavond een van de hoofdrolspelers in de wedstrijd tussen FC Emmen en PSV (1-1).

De 24-jarige vleugelverdediger zag een wereldgoal afgekeurd worden, tekende voor een assist bij de gelijkmaker en moest door een tweede gele kaart voortijdig het veld verlaten. Andy van der Meijde genoot van het spel van Bijl, zo vertelt hij aan VTBL .

"Wat een mannetje! Zo zie je ze niet veel. Hij lijkt maling aan alles te hebben en lekker zijn ding te doen", stelt Van der Meijde. Hij denkt dat , de oude club van Bijl, zich wel achter de oren zal krabben en voorziet voor hem een stap hogerop.

"Bijl moet lekker naar , als Sean Klaiber weggaat. Of ! Waarom niet? Hij is een harde werker, die nooit opgeeft. Daar houden ze wel van in De Kuip."

Van der Meijde is minder te spreken over het verval van zowel Feyenoord als in de tweede helft van hun wedstrijden tegen (1-0) en (1-1).

"Je ziet en voelt gewoon de spanning bij trainer Mark van Bommel. Zo'n grote speler, moet zich nu even bewijzen bij Emmen-uit. Van dat soort potjes hangt zijn carrière af. Onvoorstelbaar."

"Hij houdt zich naar buiten toe heel groot, maar hij weet heel goed dat hij moet gaan presteren. Anders vliegt hij eruit. Ik gun het hem overigens niet hè, Mark is een goeie gozer. Maar hij weet dat het zo werkt."

Dat Kenneth Perez in zijn analyse bij FOX Sports beweerde dat Van Bommel 'te zacht' is, kan Van der Meijde echter niet begrijpen. "Dat is-ie echt niet hoor."

"Alleen naar buiten toe, om zijn spelers te beschermen. Maar geloof maar dat het in de kleedkamer dondert. Zo was hij als speler toch ook? Een echte winnaar. Deze situatie bij PSV moet hem daarom enorm pijn doen."