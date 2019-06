Andries Jonker keert als hoofdtrainer terug op Nederlandse velden

Telstar heeft met Andries Jonker een opvolger gevonden voor Mike Snoei, zo meldt de club vrijdagochtend via de officiële kanalen.

De 56-jarige oefenmeester neemt per direct het stokje van zijn naar vertrokken collega over en heeft een tweejarig contract getekend in Velsen-Zuid. Jonker gaat tevens de rol van technisch directeur bij zijn nieuwe werkgever.

Voor Jonker betekent zijn dienstverband bij na tien jaar een terugkeer op de Nederlandse velden. De geboren Amsterdammer werkte eerder als hoofdtrainer bij , en . Na zijn vertrek uit Tilburg werd hij de rechterhand van Louis van Gaal bij en was hij als interim-trainer na het ontslag van Van Gaal zelfs even de eindverantwoordelijke bij der Rekordmeister .



Na een seizoen bij de reserves van de Duitse grootmacht volgden dienstverbanden als assistent van Felix Magath bij en hoofd jeugdopleiding bij . Zijn laatste klus als hoofdtrainer was opnieuw bij die Wölfe : begin 2017 ging Jonker aan de slag in de Volkswagen-Arena en Wolfsburg bleef dat seizoen via de nacompetitie behouden voor de . Na vier punten uit vier wedstrijden in de daaropvolgende voetbaljaargang diende hij in september 2017 zijn ontslag in.



"We kennen Andries als een spraakmakende trainer met elan en bravoure. Telstar gaat de komende twee seizoenen met het mes tussen de tanden en drieënzestig meter van de eigen goal voetballen. Met maar één doel, méér doelpunten maken dan de tegenstander!", reageert algemeen directeur Pieter de Waard. "Meer met minder opgevolgd door meer met meer is mijn uitgangspunt voor de Witte Leeuwen. Verder bouwen op al het goede zie ik als mijn startpunt. Daar heb ik zin in en ik kijk uit naar het samenwerken met iedereen die net als ik een zwak voor Telstar heeft", is ook Jonker opgetogen.