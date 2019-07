Andri Gudjohnsen - Zoon van voormalig Barça-ster maakt furore bij Real Madrid

De zeventienjarige kende een sensationeel debuutseizoen in de Spaanse hoofdstad en wordt nu getipt als wonderdoener van de toekomst.

Als je vader een gewaardeerde speler van was, is het extra moeilijk om Catalonië achter je te laten om voor te voetballen.

Toch is het precies wat Andri Gudjohnsen - zoon van voormalig Barça-aanvaller Eidur - in de zomer van 2018 deed en als zijn eerste seizoen in Madrid een voorbode is voor de rest van zijn carrière, kan hij gemakkelijk in de voetsporen van zijn vader treden en uitkomen voor een Spaanse topclub.

Andri werd in 2002 geboren in Londen, waar zijn vader (met een kort verleden bij ) toen voor voetbalde. Op zijn achtste begon zoonlief met voetballen bij La Masia, waar zijn vader inmiddels voetbalde voor het grote Barcelona, wat toen nog onder leiding stond van Pep Guardiola.

Hij bracht drie jaar bij de Blaugranas door voordat hij een stap terug deed naar de bescheiden club Gava. Vanuit daar werd Andri vervolgens weer opgepikt door , waar hij ook drie jaar speelde en leek te gaan doorbreken, tot Real Madrid kort na zijn zestiende verjaardag aanklopte.

Goal heeft begrepen dat de Koninklijke al het mogelijke heeft gedaan om hem te strikken. Een afvaardiging reisde speciaal af om hem, zijn ouders en zijn jongere broertje Dani naar Madrid te halen. Andri had meer opties, maar Gudjohnsen zwichtte voor de toenmalig kampioen van Europa.

Vanwege zijn beroemde achternaam werd er in de Spaanse media de nodige aandacht aan zijn overstap geschonken, maar het echte nieuws is dat Gudjohnsen een geweldig eerste seizoen heeft doorgemaakt als Madridista.

Voor de Onder-17 scoorde de doelgerichte IJslander liefst 31 keer in 29 wedstrijden, waaronder een heuse zesklapper in de laatste speelronde tegen Escuela Concepcion (9-1 winst).

De jongeling was de spil van het elftal van trainer Manu Fernandez, die zijn team naar de Regional First Division-titel leidde met slechts één nederlaag, een totaalaantal punten van 95 en een recordbrekend aantal goals, waarvan Gudjohnsen een groot deel van voor zijn rekening nam.

De aanvaller is met 1.85 meter redelijk lang en met zijn fysiek kan hij het verdedigers flink lastig maken. Daarnaast heeft hij haast een patent op het maken van slimme intikkertjes, heeft hij een prima dribbel in huis en heeft hij veel kopkracht en een goede timing.

"Hij heeft een erg goed debuutseizoen doorgemaakt", stelde zijn trainer Manu Fernandez toen hij door RealMadrid TV werd gevraagd naar de ontwikkeling van Gudjohnsen. "Hij heeft zich sterk ontwikkeld in een jaar tijd."

"Andri is een complete speler. Hij gaat graag diep om daar de bal te ontvangen en werkt daarvoor goed samen met zijn teamgenoten. Hij is erg slim op het veld, leest het spel goed. Vooral qua spelbegrip is hij veel gegroeid."

Gudjohnsen's optredens in zijn eigen leeftijdscategorie hebben hem nu een promotie opgeleverd naar de Onder-19, waar hij wordt gecoacht door Real-legende Raul. Onder de hoede van de topspits van weleer moet hij worden klaargestoomd voor het grote podium.

Andri speelde aan het einde van het seizoen al op de prestigieuze Mediterrean International Cup, waar in het verleden sterren als Lionel Messi, Neymar, Philippe Coutinho, Gerard Pique en Marcelo dusdanig uitblonken dat ze een stap naar de hoofdmacht van hun clubs verdienden.

Real Madrid haalde de eindstrijd met Gudjohnsen in de basis. De IJslands jeugdinternational scoorde in de finale, die met 3-1 werd gewonnen van - een verdere bevestiging van zijn grote talent, wat hij ook voor de nationale ploeg geregeld etaleert.

Met IJsland Onder-17 scoorde hij deze zomer op het jeugd-EK in Ierland en hij heeft ook al gespeeld voor de Onder-19. De Gudjohnsen's hebben sowieso een mooi huwelijk met de nationale ploeg, want vader Eidur speelde ooit samen met Andri's opa Arnor in een officiële interland.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat ook de derde generatie de kans krijgt om het eiland te vertegenwoordigen, maar voor nu ligt zijn focus alleen op Real Madrid, waar hij zijn status van toptalent wederom moet bevestigen.

Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat hij komend seizoen al debuteert in het eerste elftal van Zinédine Zidane, maar veel langer gaat het niet meer duren voordat de naam Gudjohnsen weer voor beroering zorgt op het allerhoogste podium.