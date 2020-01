Andrès Iniesta plaatst Sergio Busquets boven Xavi

Andrès Iniesta speelde jarenlang op het middenveld van Barcelona met Xavi en Sergio Busquets aan zijn zijde.

Met name Xavi beheerste het tiki-taka voetbal van Iniesta als geen ander, maar laatstgenoemde plaatst Busquets toch boven hem op zijn lijstje van favoriete middenvelders ooit.

Iniesta kreeg die vraag op het YouTubekanaal van Nasu Daisuke, een oud-ploeggenoot bij Vissel Kobe. Michael Laudrup staat wat de Spanjaard betreft bovenaan de lijst, voor het tweetal van .

"Laudrup is mijn idool van vroeger. Zijn techniek en zijn prachtige speelstijl... Ik probeerde al sinds kleins af aan om zijn manier van voetballen te imiteren."

"Daarnaast heb ik heel lang met Sergio Busquets gevoetbald, zowel bij Barcelona en Spnaje. Zijn rol is zo belangrijk op het veld. Hij ondersteunt zijn ploeggenoten overal en leest het spel bijzonder goed", prijst Iniesta.

"Sergio heeft een heel goede pass in huis, terwijl hij ook goud waard is voor de verdediging achter hem. Zijn werk is heel belangrijk om het systeem van Barcelona te laten renderen."

Lees beneden verder

Op plek drie staat zogezegd Xavi, die inmiddels zijn eerste stappen als coach onderneemt. "Ik heb heel lang met hem gevoetbald en hij is voor mij de ideale speler omdat hij wedstrijden controleert", aldus Iniesta.

"Hij heeft een patent op perfecte passes, altijd op de juiste plaats en met precies genoeg snelheid. Daarnaast is hij ook een echte leider. Voor mij is hij de ideale middenvelder."

Tot slot wil Iniesta ook nog een compliment uitdelen aan zijn voormalige coach Pep Guardiola. "Als speler was hij al een idool van mij, naast Laudrup. Hij hoort dus ook op deze lijst."