Andrés Iniesta lovend over 'exceptionele aanwinst' Frenkie de Jong

Barcelona staat zaterdagmiddag in een oefenwedstrijd tegenover Vissel Kobe.

Het vriendschappelijke duel betekent een weerzien met Andrés Iniesta, die sinds vorig jaar in het shirt van de Japanse club speelt. In aanloop naar het treffen met zijn oude club laat Iniesta zich in gesprek met Mundo Deportivo lovend uit over de van overgenomen Frenkie de Jong.

"De Jong is een exceptionele aanwinst, een sprong vooruit voor de club. Hij is jong en heel getalenteerd, als alles goed gaat, groeit hij uit tot ijkpunt in de as van het veld. Doordat hij wordt omgeven door de beste spelers, kan hij blijven groeien", zegt Iniesta over De Jong. De 35-jarige middenvelder is tevens positief over Antoine Griezmann, die door werd overgenomen van . "Ik heb Griezmann eerder een fantastische speler genoemd. Hij kent de competitie en de ploeggenoten die hij bij Barcelona krijgt, dus alles wijst erop dat dit een positieve stap is voor zijn carrière."



"Barcelona moet het team ieder jaar verbeteren. Afgelopen seizoen was geweldig, maar één wedstrijd knikkert je uit de . Ik weet niet wie er verder nog zullen komen, maar Barcelona zal meedoen om alle prijzen", verzekert de middenvelder. Een naam die de afgelopen tijd meer dan eens genoemd werd, is die van Neymar. Iniesta speelde met de aanvaller samen bij Barça , alvorens de Braziliaan koos voor een overstap naar Paris Saint-Germain. "Hij is een van de beste spelers ter wereld. Het is iets dat aan de sportieve leiding of de trainer is, maar voor mij is hij absoluut een aanwinst voor Barcelona."



Een van de spelers die Barcelona naar verluidt wil betrekken in een overeenkomst met , zou Ivan Rakitic zijn. "Ik weet niet of Rakitic deze zomer zal vertrekken. In de afgelopen jaren is hij een sleutelspeler geweest voor Barcelona en ik weet dat graag wil blijven. Daarom betwijfel ik of hij die zekerheid zal opgeven", stelt Iniesta. In de Japanse competitie stond hij tegenover Takefusa Kubo, de voormalig jeugdspeler van Barcelona die voor een overstap naar koos. "Barcelona moet zich afvragen waardoor ze er niet in geslaagd zijn om Kubo binnen te halen. Hij heeft heel veel talent, is jong en zou een buitengewone speler voor de club zijn. De toekomst moet uitwijzen of Barcelona spijt moet hebben."



Iniesta is blij dat Ernesto Valverde is aangebleven als trainer van Barcelona. "Het is moeilijk om Barcelona vanaf hier live te volgen, maar ik probeer het zo goed mogelijk te bekijken. Ik ben blij dat Valverde is gebleven, want dat betekent dat ze hem vertrouwen en hij het project dat hij twee jaar geleden begonnen is kan doorzetten. Laten we kijken wat het derde jaar in petto heeft. Real Madrid zal altijd met Barcelona strijden om de prijzen, ongeacht welke spelers beide clubs hebben aangetrokken."