Andrea Pirlo is dubbelganger helemaal zat en stapt naar de rechter

Andrea Pirlo is niet blij met een man die zich voordoet als de oud-middenvelder. Hij sleept hem daarom nu voor de rechter.

Alessandro Palazzolo, een 48-jarige voormalig goudsmid uit Turijn, heeft zich een tijdlang voorgedaan als de oud-international van Italië en is daarbij meerdere keren over de schreef gegaan. Pirlo is het nu zat en sleept de man voor de rechter.



Palazzolo doet zich al ruim twee jaar voor als Pirlo, maar houdt het niet alleen bij onschuldige foto's met voorbijgangers, zo melden diverse Italiaanse media. De man wordt verdacht van verschillende gevallen van fraude, waarbij hij zich voordeed als de voetbalicoon. Naar verluidt lichtte de man onder meer in Turijn, Napels en Brescia winkeliers op.



De man kreeg gratis kleding en juwelen en gaf daarbij aan dat hij deze op een later tijdstip terug zou brengen. Palazzolo heeft daarna echter nooit meer van zich laten horen. Pirlo werd geconfronteerd met de verhalen en is niet blij met de gang van zaken. Mede door getuigenverklaringen kon Palazzolo worden opgepakt.



Niet alleen bij het verkrijgen van spullen deed Palazzolo zich voor als de oud-middenvelder van onder meer , en . Via een dokter die Pirlo goed kent probeerde Palazzolo zelfs medisch advies en ingrepen te regelen. Daarnaast zou hij op een gala zich hebben voorgesteld als de broer van Pirlo, waardoor hij een VIP-behandeling kreeg.