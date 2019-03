André Onana ziet transfer zitten: "Ik ben niet bang voor concurrentie"

André Onana zou blij zijn als hij komende zomer terug zou keren naar Barcelona.

De doelman van Ajax, die eerder actief was voor de Catalaanse topclub, ziet een nieuwe samenwerking met de huidige koploper van LaLiga wel zitten. De laatste weken wordt Onana hevig gelinkt met een eventuele terugkeer, aangezien Jasper Cillessen mogelijk gaat verkassen deze zomer.

"Als ik terugkeer bij Barcelona, zal ik blij zijn", zegt Onana in een interview met RAC1 . "Ik ben niet bang voor de sterke concurrentie. Als ik kan concurreren met iemand die beter is dan ik, leer ik weer meer. De tijd zal het leren wat er gaat gebeuren. Momenteel ben ik speler van Ajax en ben ik gelukkig hier. Ik wil in Nederland veel prijzen winnen."



Onana strijdt dit seizoen met Ajax nog op drie fronten: de Eredivisie, de TOTO KNVB Beker en de Champions League. Dinsdagavond verrasten de Amsterdammers vriend en vijand door in het Santiago Bernabéu Real Madrid uit te schakelen in het miljardenbal. "We weten dat we geschiedenis hebben geschreven", zegt Onana over de 1-4 zege in de Spaanse hoofdstad.



"Real was vol vertrouwen na de 1-2 zege bij ons. Ze dachten dat ze er al waren", aldus Onana, die spreekt van een zenuwslopende wedstrijd. "We wisten dat als we de bal zouden laten gaan, we Real pijn konden doen. Pas bij 1-4 wist ik dat het gedaan was. Het was de mooiste dag sinds ik bij Ajax ben. Real schakel je niet iedere dag uit en zeker niet met 1-4 in het Santiago Bernabéu."