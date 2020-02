André Onana ziet onrust bij Chelsea met goedkeuring aan

André Onana heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Chelsea, zo weet Goal.

De keeper van staat nog tweeënhalf jaar onder contract in Amsterdam, maar ziet voor zichzelf een toekomst weggelegd onder de lat in het Stamford Bridge.

Onana denkt dat hij kans maakt om de nieuwe eerste keeper van te worden, nadat Kepa Arrizabalaga zaterdag werd gepasseerd door trainer Frank Lampard.

De Daily Mail voegt eraan toe dat Onana ook openstaat voor een transfer naar . Naar verluidt moet Onana tussen de 40 en 50 miljoen pond kosten, ofwel tussen de 47 en 59 miljoen euro.

Kepa werd in de zomer van 2018 de duurste keeper aller tijden, toen hij voor tachtig miljoen euro overstapte van Athletic Club naar Chelsea. De Spanjaard steekt echter niet in goede vorm en daarom kreeg concurrent Willy Caballero de voorkeur tegen (2-2).

Chelsea voert intern gesprekken over de toekomst van Kepa. Christophe Lollichon, de vaste scout van Chelsea op het gebied van keepers, spreekt binnenkort met technisch adviseur Petr Cech en trainer Lampard om de knoop door te hakken over de keeper. Het contract van Kepa bij Chelsea loopt door tot de zomer van 2025.

Ondertussen is de zoektocht naar een permanente opvolger al begonnen, zo weet Goal. De afgelopen weken werden Nick Pope van en Mike Maignan van OSC al in verband gebracht met Chelsea.

Het is onduidelijk hoe serieus de interesse van Chelsea in Onana is, maar zelf ziet de Kameroener een transfer naar West-Londen wel zitten als gevolg van de onduidelijkheid over de keeperspositie.

Lampard heeft bovendien een voorkeur voor spelers die hij zelf in actie heeft gezien, in plaats van spelers die gescout zijn, en dat eerste geldt voor zowel Onana als Maignan, tegenover wie hij stond in de .

Dinsdag schreef de Evening Standard nog dat Chelsea ook een oogje heeft op een andere speler van Ajax: Hakim Ziyech. De aanvallende middenvelder heeft een doorlopend contract bij Ajax, maar de verwachting is dat de Amsterdamse club bij een redelijk bod zal meewerken aan een zomers vertrek van de spelmaker.

Ziyech maakte eerder dit seizoen grote indruk in de Champions League tegen Chelsea, onder meer met een schitterende vrije trap uit een schier onmogelijke hoek die uiteindelijk leidde tot een eigen doelpunt van doelman Kepa.