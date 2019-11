André Onana: "Ze hebben geen vertrouwen in zwarte keepers"

André Onana baalt van het gebrek aan zwarte doelmannen in het topvoetbal.

De keeper van is momenteel een van de weinige sluitposten die actief is bij een gerenommeerde Europese topclub en dat vindt de international van Kameroen zorgelijk. "Clubs hebben geen vertrouwen in zwarte doelmannen", zegt Onana in gesprek met RMC Sport.

Het Franse medium komt vrijdagavond met een documentaire over het leven van Onana. Men heeft al een voorstukje van de reportage gedeeld en hierin spreekt Onana zijn verbazing uit over het feit dat er weinig zwarte keepers in het topvoetbal aanwezig zijn. "Ze hebben geen vertrouwen in zwarte doelmannen, dat is de realiteit. Kijk maar goed. Ik ben niet degene die hier nu mee komt."

"Ik ben zwart. Ik ben van Kameroen. Ik ben van Afrika. En ik ben trots om dat te zijn. Het is iets dat ik niet kan veranderen. Ik wil het ook niet verbergen", zegt de 23-jarige Onana.

"Ik ben geen specialist in trainingen, maar ze zullen hun redenen hebben. Er wordt vaak gezegd dat zwarte doelmannen een gebrek aan concentratie hebben..."

Eerder uitte Onana zijn zorgen al tegenover de BBC. "Donkere keepers moeten zich altijd goed voorbereiden. Het wordt ons namelijk niet altijd even makkelijk gemaakt. Er zijn niet veel donkere keepers in de absolute top en ons imago is al niet geweldig."

"Veel mensen denken dat wij over weinig zelfvertrouwen beschikken en daarom veel blunders maken. Daar moet verandering in komen, want aan de top komen is voor ons al een hele opgave."