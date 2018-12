André Onana reageert: "Met Jasper spreek ik van tijd tot tijd"

André Onana verwacht twee zware duels met Real Madrid.

Ajax werd deze maand voor de achtste finales van de Champions League gekoppeld aan de Spaanse grootmacht en hoewel de Koninklijke dit seizoen niet optimaal presteert, waarschuwt de doelman van de Amsterdamse club dat Real altijd gevaarlijk kan zijn.

Onana vindt Real nog altijd 'een geweldige ploeg'. "We weten dat ze dit jaar niet zo goed zijn als voorheen, maar het blijft wel Real", stelt de keeper in gesprek met Marca . "Ze zijn nog steeds erg sterk. Ze doen het nu minder in La Liga, maar in de Champions League doen ze het erg goed en wellicht doen ze straks ook weer mee om het kampioenschap. Vorig jaar zaten ze in een vergelijkbare situatie..."



"Hun huidige situatie in LaLiga zal alleen maar voor meer gretigheid zorgen in de Champions League. Ze hebben spelers van hoog niveau, ze kunnen je altijd en overal pijn doen", vervolgt Onana, die zelf in verband wordt gebracht met een terugkeer naar Barcelona. Bij een vertrek van Jasper Cillessen zou de achtvoudig international van Kameroen in beeld komen.



"Ik heb daar geen nieuwe informatie over. Met Jasper spreek ik van tijd tot tijd, maar ik weet niet welke beslissing hij gaat nemen. De tijd zal leren wat er met mij en hem gaat gebeuren. Hij is een idool in Nederland. Ik blijf er rustig onder. Ik focus me er alleen maar op presteren", aldus Onana, die ook wordt gevraagd of hij een stap naar Real ziet zitten.



"Ik weet het niet. In het voetbal kan alles gebeuren. De tijd zal het leren, maar ik ben nu gewoon een speler van Ajax. Ik ben nog altijd jong en ik weet dat meerdere grote clubs belangstelling hebben voor mij, maar voor nu is Ajax het enige waar ik aan denk", besluit de 22-jarige doelman van Ajax, die nog tot medio 2021 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.