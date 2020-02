André Onana op vrije dag in Parijs: "Dat is wel saillant natuurlijk"

André Onana lijkt zo goed als zeker bezig aan zijn laatste seizoen in dienst van Ajax.

De Kameroense sluitpost legde afgelopen zomer al diverse aanbiedingen naast zich neer en het is de vraag naar welke club hij na deze jaargang vertrekt.

Simon Cziommer noemt Onana een absolute topkeeper en hij denkt dat de doelman het beste past bij een club die uitgaat van balbezit. Tafelgenoot Christian Willaert noemt Paris Saint-Germain als eventuele optie.

"Ik vind het een absolute topkeeper", zegt de oud-middenvelder bij Voetbalpraat van FOX Sports. " heeft Manuel Neuer en ze hebben Alexander Nübel gehaald, wat het grootste talent van Duitsland is."

"Althans, zo wordt er over hem gesproken. Ik acht Onana als een keeper voor de absolute top, maar dan bij een team dat kan voetballen. En dan blijven er niet veel over, want die hebben op dit moment al goede keepers."

" heeft een topkeeper, heeft een keeper waar ze tevreden mee zijn en ik heb gelezen dat andere keuzes heeft gemaakt", aldus Cziommer, doelend op een gerucht over interesse van Chelsea in -keeper Jan Oblak.

Willaert haalt aan dat Onana dinsdag op zijn vrije dag in Parijs was. "Dat zag ik op zijn Instagram-pagina", zo laat de verslaggever weten. "Dat is wel saillant natuurlijk, twee dagen voor de wedstrijd. Het was geen oude foto, want het was een soort filmpje."

"Keylor Navas zit nu bij Paris Saint-Germain, zit daar nog iets achter?" In het programma vraagt presentatrice Aletha Leidelmeijer zich hardop af of Onana de geruchten zou gaan voeden door een video op Instagram te plaatsen.

"In het verleden dachten we soms ook: dat zouden ze toch niet doen? Maar dat bleek achteraf dan wel te kloppen. En daarbij: het is ook leuk om te geloven", aldus Willaert.

Afgelopen zomer legde Onana naar eigen zeggen een aanbieding van naast zich neer. "Er was interesse van PSG en ik overlegde het met mijn zaakwaarnemer. Of het om een ruildeal met Alphons Aréola ging blijft tussen ons", liet hij vorig jaar optekenen tegenover RMC Sport.

"Ik kon ook terugkeren naar , dat zich vorige zomer meldde. Die stad voelt voor mij als thuis en ik was ooit onderdeel van de club. Het is logisch dat zij altijd gretig zijn om hun eigen spelers te laten terugkeren. Het was afgelopen zomer echter niet het juiste moment voor een terugkeer en misschien ga ik wel nooit terug.''