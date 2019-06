André Gomes verlaat Barcelona definitief en levert miljoenen op

André Gomes laat Barcelona definitief achter zich.

De Portugese middenvelder gaat aan de slag bij , dat hem het afgelopen seizoen ook al huurde van . De Catalaanse grootmacht laat via de officiële kanalen weten dat er minimaal 25 miljoen euro is gemoeid met de definitieve overstap van Gomes, die een meerderjarig contract heeft getekend op Goodison Park.

Gomes werd in de zomer van 2016 voor ongeveer 37 miljoen euro door Barcelona opgepikt bij , maar een gelukkig huwelijk werd het niet. De sierlijke middenvelder was in zijn eerste twee seizoenen slechts 23 keer basisspeler in LaLiga en had zichtbaar moeite met de druk in het Camp Nou, zo gaf hij zelf ook toe.

Het afgelopen seizoen werd hij door Barcelona op huurbasis ondergebracht bij Everton. Gomes speelde 27 wedstrijden in de Premier League en was daarin goed voor een doelpunt en een assist. Ondanks dat zijn cijfers niet indrukwekkend waren, is Everton volledig overtuigd geraakt van de kwaliteiten van de international van Portugal.

The Toffees laten op de clubsite weten dat Gomes een vijfjarig contract heeft getekend. De transfersom bedraagt minimaal 25 miljoen euro, maar kan via allerlei bonusconstructies nog oplopen. Uiteindelijk speelde Gomes 78 officiële wedstrijden voor Barcelona, waarin hij 3 doelpunten wist te maken.