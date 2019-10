Andonovski nieuwe bondscoach van dameselftal VS

De 43-jarige neemt het stokje over van tweevoudig WK-winnaar Jill Ellis, die een stapje terug heeft gedaan.

Vlatko Andonovski is aangesteld als de nieuwe bondscoach van het dameselftal van de Verenigde Staten. De 43-jarige coach was de afgelopen twee jaar trainer van de Amerikaanse club Reign FC.

Daarvoor had hij drie jaar de leiding bij FC Kansas City, waar hij twee keer op rij de NWSL-titel won. Bij zijn laatste club maakte hij veel indruk door ondanks tig blessures en absenties toch steeds met tactische varianten op de proppen te komen.

"Het is een enorme eer en ik heb veel zin om aan de slag te gaan met deze groep speelsters en de staf. We gaan hard werken om de successen voort te zetten", luidt zijn eerste reactie in een officieel statement.

"Alle getalenteerde coaches en spelers voor mij hebben een legendarische reputatie opgebouwd en ik ga hard werken om er een mooi hoofdstuk aan toe te voegen."

Ondanks zijn goede reputatie als clubcoach zijn er toch twijfels over zijn aanstelling, omdat hij nog geen enkele ervaring heeft als bondscoach.

Andonovski maakt zijn debuut op 7 november met een vriendschappelijk duel tegen Zweden. Drie dagen later volgt met Costa Rica de laatste tegenstander van een uiterst succesvol jaar 2019.

Zijn eerste opdracht is om de ploeg klaar te stomen voor de Olympische Spelen vna 2020 in Tokyo. Vier jaar geleden verloor Team USA verrassend van Zweden in de kwartfinale en nu wordt goud verwacht voor de wereldkampioen.

Lees beneden verder

Andonovski werd geboren in Skopje, Noord-Macedonië. Hij speelde als prof in Europa en verhuisde in 2000 naar de Verenigde Staten om daar een profcarrière als zaalvoetballer na te streven.

In zijn tijd bij FC Kansas City was hij ook coach van het lokale zaalvoetbalteam. Nu stort hij zich volledig op zijn werk bij de nationale ploeg.