"Anders hadden we zeker gewonnen, Ajax is hier van drie punten beroofd"

Ajax verloor woensdagavond met 0-1 van Chelsea, maar daar zag het er eerst niet naar uit.

De Amsterdammers kwamen in de eerste helft namelijk op voorsprong dankzij een doelpunt van Quincy Promes, dat na raadpleging van de VAR echter werd afgekeurd.

Na afloop van de wedstrijd was er veel te doen omtrent de beslissing van arbiter Ovidiu Hategan, die het verkeerde moment gebruikt zou hebben om tot zijn oordeel te komen. Clubicoon Sjaak Swart is het dan ook niet eens met de gang van zaken.

"Ik heb een glazenwasser besteld om die brillenglazen van de VAR en de tv-schermen even schoon te maken", reageert hij tegenover De Telegraaf. "Dit is gewoon stelen, van drie punten beroven."

Swart had tijdens de wedstrijd al het idee dat de scheidsrechter de verkeerde beslissing nam: "Ik zat op één lijn. Je ziet het zo vaak, hè, niet alleen bij Ajax, dat die grensrechters het mis hebben. Maar bij het doelpunt van Quincy Promes was het de VAR. Ongelooflijk."

"Die man zit er om fouten eruit te halen. Niet om kapitale blunders te maken. Anders hadden we honderd procent zeker gewonnen. Ook al speelden we niet goed."

Voormalig scheidsrechter Mario van den Ende is van mening dat het besluit tot stand is gekomen door een gebrek aan kwaliteit bij VAR Szymon Marciniak.

De oud-arbiter is echter ook kritisch op Hategan en zijn assistenten, die er eerder in de eerste helft al voor kozen om Ajax geen penalty te geven na een vermeende handsbal omdat daar buitenspel aan vooraf zou zijn gegaan.

"Ten eerste was het geen buitenspel en daarna honoreert de scheidsrechter te snel het vlagsignaal door te fluiten. Bij twijfel moet hij door laten spelen. Wacht hij namelijk twee seconden dan constateert hij die handsbal en wordt gekeken of er buitenspel aan vooraf is gegaan", stipt hij aan.

Van den Ende hoopt dat er in de toekomst een speciale opleiding voor videoscheidsrechters komt om dit soort incidenten te voorkomen.

"Ik blijf erbij dat kwaliteit van de mensen bepaalt of de VAR goed functioneert of niet en pleit daarom voor een hoogwaardige, specifieke VAR-opleiding voor een kleine groep experts. Dit vergroot ook nog eens de kans op uniform acteren."