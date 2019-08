Anderlecht verrast met komst van Chadli

Nacer Chadli is de nieuwste aanwinst van Anderlecht. De Belgische vleugelaanvaller staat sinds een jaar onder contract bij AS Monaco.

meldt zondagmiddag dat Chadli het komende jaar van de Monegasken wordt gehuurd. In zijn eerste jaar in kwam de 30-jarige speler amper in actie en vrijdagavond was hij negentig minuten bankzitter tegen . Monaco verloor dat thuisduel met 0-3.

Chadli is de zevende nieuweling voor Anderlecht. Eerder deze zomer kwamen Vincent Kompany, Michel Vlap, Samir Nasri, Philippe Sandler, Hendrik van Crombrugge en Kemar Roofe al naar Paars-Wit. "We werkten de afgelopen maanden hard aan de opbouw van de ploeg", vertelt sportief directeur Michael Verschueren op de clubwebsite.

Lees beneden verder

"We zetten volop in op de jeugd, maar investeren ook in een aantal ervaren spelers om de jongeren naar een hoger niveau te tillen. Chadli is daar één van. Nacer maakt het team compleet. We zijn ervan overtuigd dat we, met de ploeg die we nu hebben, de verwachtingen van de fans zullen inlossen."

Opvallend genoeg wordt dit voor Chadli pas zijn eerste avontuur op het hoogste niveau in België. In het verleden speelde hij jaren in de jeugd van , waarna de flankspeler via MVV bij AGOVV terechtkwam en daar zijn profdebuut maakte. Vervolgens droeg Chadli de clubkleuren van , en West Bromwich Albion.

De nieuweling moet Anderlecht aan goals gaan helpen, want met slechts twee punten uit drie competitieduels is de ploeg uit Brussel slecht begonnen aan het nieuwe seizoen. Op de eerste speeldag werd op eigen veld verloren van KV Oostende (1-2), ondanks een vroege treffer van Vlap, en daarna werd er 0-0 gespeeld tegen Moeskroen en KV Mechelen.