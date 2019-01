Anderlecht stelt Fred Rutten aan als nieuwe hoofdtrainer

Fred Rutten is de nieuwe trainer van Anderlecht, zo maakt de Belgische topclub zondagmiddag bekend via de officiële kanalen.

De 56-jarige oefenmeester wordt in Brussel de opvolger van de onlangs ontslagen Hein Vanhaezebrouck en krijgt de opdracht mee om de weg naar boven weer in te zetten met het worstelende Paars-Wit.

Rutten is na een 'unaniem besluit' van de directie verkozen, zo laat Anderlecht weten: "We gaan een samenwerking met Rutten aan om dit en volgende seizoenen mooie successen te realiseren", reageert sportief directeur Michael Verschueren op de aanstelling van Rutten. Anderlecht maakt een moeizaam seizoen door en staat momenteel op de vijfde positie in de Belgische Pro League, met een achterstand van veertien punten op koploper Racing Genk.



Die tegenvallende resultaten kostten Vanhaezebrouck in december de kop, waarna er een flink aantal namen de revue passeerden. Anderlecht werd in een eerder stadium in verband gebracht met trainers als Frank de Boer, Phillip Cocu en Martin Jol, terwijl Het Nieuwsblad eerder op de zondag nog wist te verzekeren dat Kasper Hjulmand van FC Nordsjaelland de voorkeur genoot boven Rutten.

Anderlecht is uiteindelijk echter toch bij de Nederlander uitgekomen, waardoor Rutten aan een nieuw avontuur kan beginnen. De voormalige verdediger werkte in het verleden eerder bij clubs als FC Twente, Schalke 04, PSV, Vitesse, Feyenoord en Al Shabab en was voor het laatst actief bij Maccabi Haifa. Na zijn vertrek bij de Israëlische club werkte hij als adviseur bij Twente.