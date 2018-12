'Anderlecht jaagt nog op Cocu en heeft landgenoot als alternatief op het oog'

Phillip Cocu blijft de voornaamste kandidaat om het roer over te nemen bij Anderlecht, zo meldt Het Laatste Nieuws.

De eerste contacten tussen de trainer en de grootmacht uit België verliepen echter 'stroef', omdat Cocu na zijn ontslag bij Fenerbahçe het liefst een rustperiode inlast tot het begin van komend seizoen. Anderlecht geeft de hoop niet op.

Zaakwaarnemer Rob Jansen verzekerde vrijdag in gesprek met de NOS dat Anderlecht 'geen reële optie' is voor Cocu. "Ook niet nu Frank Arnesen technisch directeur is geworden bij Anderlecht", voegde hij daaraan toe. Arnesen en Cocu kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij PSV: toen de Nederlander tussen 1995 en 1998 in Eindhoven voetbalde, werkte hij onder de Deen.



Volgens Het Laatste Nieuws wil Anderlecht daarom toch via Arnesen proberen om Cocu over te halen vanaf 1 januari aan de slag te gaan op het Astridpark, als opvolger van de ontslagen Hein Vanhaezebrouck. Na Kerstmis volgen nieuwe gesprekken tussen algemeen manager Michael Verschueren, Arnesen, Cocu en zijn makelaar Jansen. Dan moet blijken 'of het water nog steeds zo diep is', aldus de krant.



Mocht Cocu inderdaad onhaalbaar blijken, dan heeft Anderlecht een alternatief in gedachten. Martin Jol, die ook een goede band onderhoudt met Arnesen, zou dan in beeld kunnen komen. Volgens Verschueren is het in ieder geval belangrijk dat de nieuwe trainer 'de jeugd vertrouwen geeft, voor goed voetbal staat, goed kan communiceren én een defensie kan organiseren'. "We hadden bijna een ­akkoord met iemand, maar in extremis sprong dat af", refereert hij volgens de krant aan Cocu. Anderlecht staat zesde in de Pro League en wist al zeven officiële duels op rij niet meer te winnen.