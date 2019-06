'Anderlecht en sc Heerenveen naderen akkoord over transfer van acht miljoen'

Michel Vlap lijkt op weg naar Anderlecht, zo schrijft de Leeuwarder Courant dinsdagochtend.

Bij Paars-Wit krijgt men na wekenlange onderhandelingen steeds meer het gevoel dat de onderhandelingen met sc tot een goed einde gebracht kunnen worden. Het verschil tussen vraag en aanbod vervaagt volgens het regionale dagblad steeds meer.

In eerste instantie bracht een bod van vijf miljoen euro uit in Heerenveen. Dat voorstel werd door de Friezen naar de prullenbak verwezen, waarna beide partijen opnieuw met elkaar om de tafel zijn gegaan. In de laatste weken zijn Heerenveen en Anderlecht steeds dichter bij elkaar gekomen, waardoor het aannemelijk is dat de onderhandelingen in de komende weken succesvol afgerond zullen worden.



Heerenveen verlangt een bedrag van acht miljoen, het liefst in één termijn. Met dat bedrag zouden de Friezen namelijk direct weer de transfermarkt op willen, op zoek naar een vervanger voor Vlap. Naast een nieuwe aanvallende middenvelder hoopt Heerenveen deze zomer ook nog een verdedigende middenvelder, een spits en een linksbuiten aan de selectie toe te voegen.



Vlap doorliep de jeugdopleiding van Heerenveen en kende afgelopen seizoen een uitermate sterke jaargang. De aanvallende middenvelder was in 38 officiële wedstrijden goed voor 17 doelpunten en 6 assists. Vlap heeft in Heerenveen nog een contract tot medio 2022, maar het was al een tijdje duidelijk dat de Friezen deze zomer waarschijnlijk afscheid van hem moesten gaan nemen. Naast Anderlecht waren ook Atalanta en naar verluidt geïnteresseerd.