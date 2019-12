Ancelotti's avontuur bij Everton is gedoemd te mislukken

De drievoudig Champions League-winnaar is één van de meest gerespecteerde coaches in het voetbal, maar voor Everton lijkt hij totaal niet geschikt.

Carlo Ancelotti werd vroeger ietwat minachtend een bekerspecialist genoemd. Met de nodige zelfspot noemde hij zijn autobiografie zelfs Preferisco La Coppa, ofwel: Geef mij maar de beker.

Inmiddels wordt de Italiaanse coach steeds vaker geassocieerd met ontslag en een voortijdig afscheid.

Toen CEO Karl-Heinz Rummenigge hem in 2017 ontsloeg bij , stond hij versteld van de reactie van Ancelotti.

"Het is oké", zei de voormalige succestrainer van tegen de Duitser. "Je bent niet meer mijn baas, maar we zijn nog wel vrienden."

"Ik moest ervan huilen", gaf Rummenigge later toe.

Ook in het trainingscentrum van werden de nodige tranen gelaten toen Ancelotti daar eerder deze maand zijn spullen pakte, nadat hij was ontslagen door zijn club.

Volgens Corriere dello Sport hielden de coach, zijn assistent - en zoon - Davide, vice-president Edoardo De Laurentiis en zelfs een aantal spelers het niet droog.

Veel supporters waren ondertussen woedend over het besluit van de clubleiding om de samenwerking met één van de meest gerespecteerde en succesvolle trainers uit de voetbalwereld te beëindigen.

"Het ontslag van Carlo Ancelotti is een nederlaag", schreef de Italiaanse acteur en Napoli-fan Salvatore Esposito. "Een grote nederlaag voor de club, de coach en de spelers, ongeacht de resultaten. Ancelotti is een geweldige man en een grote trainer, die alle eer verdient."

Iedereen die met Ancelotti heeft gewerkt of met hem te maken heeft gehad, deelt de mening dat de intelligente, waardige en geestige Italiaan een 'geweldige man' is.

AC Milan-legende Paolo Maldini onthulde ooit hoe de 60-jarige keuzeheer vaak voor grote finales grappen maakte om de spanning in de kleedkamer wat te verzachten.

Of Ancelotti nog steeds een 'geweldige coach' is, is de laatste tijd echter steeds meer een discussiepunt geworden.

De man die met Milan en in totaal drie keer de won werd lang gezien als een meesterlijke manager. De kalmerende aanwezigheid die orde en eenheid kan brengen in de meest onrustige kleedkamers.

Hij geeft spelers meer vrijheid in ruil voor betrouwbare steun. Loyaliteit wordt beloond met vertrouwen. Wat dat betreft heeft hij zijn voormalige assistent Zinédine Zidane alles geleerd wat hij weet.

Ancelotti's warme benadering en diplomatieke krachten hebben hem veel opgeleverd. Hij blonk uit toen hij samenwerkte met de meest veeleisende voetballers en onder leiding van veeleisende eigenaren.

Hij won twee Champions League-titels met de Rossoneri van Silvio Berlusconi, de dubbel voor Roman Abramovich' , een eerste Franse landstitel voor de Qatarese eigenaren van Paris Saint-Germain en La Décima voor het Real Madrid van Florentino Perez.

Het is een opmerkelijke erelijst en een bewijs van zijn communicatievermogen en kwaliteiten om zich te kunnen aanpassen aan de unieke uitdagingen die gepaard gaan met het werken in verschillende landen.

Dat is ook de reden waarom van hem naar verluidt de best betaalde manager van de Premier League wil maken na José Mourinho en Pep Guardiola.

Farhad Moshiri, eigenaar van The Toffees, heeft lang gezocht naar een spraakmakende trainer die de Merseyside-club eindelijk naar de top van de Premier League kan brengen. Ancelotti is absoluut een grote naam. Maar is hij wel de juiste man voor deze job?

Met alle respect voor Everton, wordt dit de kleinste club die Ancelotti heeft gecoacht sinds hij zijn trainerscarrière in 1995 begon bij Reggiana.

Zelfs toen hij in 1996 aan de slag ging bij , was die club mede dankzij de Italiaanse zuivel multinational Parmalat uitgegroeid tot één van de sterkste teams in Europa, wat werd onderstreept door de UEFA Cup-triomf van een jaar eerder.

Zijn volgende werkgevers , Milan, Chelsea, , Bayern München, Real Madrid en Napoli mogen dan allemaal hun problemen hebben gehad toen Ancelotti arriveerde, maar ze waren allen actief in Europese competities en ze waren rijker of succesvoller dan Everton.

Ancelotti is geld beloofd om zijn selectie te versterken, maar zelfs als men degradatie kan voorkomen wordt het heel lastig om zonder de aantrekkingskracht van de Champions League toptalenten naar Goodison Park te halen.

Everton wordt dus aantoonbaar de grootste test van Ancelotti's trainerskwaliteiten ooit. In een tijd waarin zijn grootste kracht - de omgang met zijn spelers - door sommigen nu als een zwakte wordt ervaren.

In zijn eerste seizoen bij Bayern München won de oud-speler van en AC Milan meteen de in 2016/17. Ruim een maand na de start van het volgende seizoen werd hij al ontslagen, omdat de belangrijkste spelers uit de selectie geen vertrouwen meer in hem hadden.

Spelers die de losse aanpak van Ancelotti eerst wel prima vonden, begonnen vrij snel de veeleisende maar gedetailleerde werkwijze van zijn voorganger Pep Guardiola te missen.

Rummenigge vond het moeilijk om de trainer weg te sturen, maar hij had geen andere optie. Voor Aurelio De Laurentiis was het bij Napoli een vergelijkbaar verhaal.

In dit geval keerden de spelers zich niet tegen Ancelotti. Maar, net zo schadelijk, vond De Laurentiis dat de coach zijn spelers niet meer onder controle had. De selectie weigerde immers het bevel van de president om vorige maand na de remise tegen Red Bull Salzburg terug te gaan naar het trainingskamp.

De Laurentiis vond dat Ancelotti zich niet sterk genoeg had opgesteld tegenover de spelers, die hij zelfs publiekelijk steunde. De trainer was volgens hem dan ook schuldig aan de muiterij en dus moest hij plaatsmaken voor de 'sterke' Gennaro Gattuso.

Of dat de juiste beslissing was, daar kun je natuurlijk lang over discussiëren. Het besluit van de preses om Ancelotti te ontslaan nadat hij Napoli naar de tweede ronde van de Champions League had gecoacht, kwam voor velen als een shock. Ook voor de coach zelf, die vroeg: "Weet je het zeker?"

De Laurentiis kende geen twijfels. Napoli was immers al een tijdje in een vrije val beland.

Napoli werd vorig seizoen tweede in de , maar de jaargang eindigde slecht toen de scudetto steeds verder uit het zicht verdween. De Laurentiis begon voor het eerst aan Ancelotti te twijfelen toen de club in de achtste finales van de over twee duels met 3-0 van verloor.

Hij bleef zijn trainer in de zomer echter toch steunen en er werd een selectie gevormd die volgens de oefenmeester goed genoeg zou moeten zijn om Juventus uit te dagen in de titelstrijd.

Het was dus niet verwonderlijk dat hij zijn spullen moest pakken nadat Napoli slechts zevende stond na vijftien speelronden. I Partenopei hadden al zeven competitieduels niet meer gewonnen. Ancelotti vertrok met zijn laagste gemiddelde puntenaantal per wedstrijd op het hoogste niveau (1,89) sinds zijn periode bij Parma (1,76).

In Italië, en kennelijk ook in Engeland, heeft Ancelotti nog steeds de reputatie van een geweldige man en een geweldige trainer.

Hij maakte echter wel naam door de ene na de andere grote Europese club te coachen. Nu is dat een heel ander verhaal. Bovendien is dit geen manager die bekendstaat om zijn langetermijnprojecten. Hij heeft al meer dan een decennium niet meer dan twee jaar bij dezelfde club gewerkt.

Everton vormt daarom in deze fase van zijn carrière een enorm risico voor Ancelotti, en andersom.

Dus wees niet verbaasd als het opnieuw eindigt in tranen.