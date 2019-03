Ancelotti: "Zidane en Real Madrid zijn een perfect huwelijk"

Carlo Ancelotti is ervan overtuigd dat Real Madrid onder leiding van Zinédine Zidane opnieuw successen gaat meemaken.

De 46-jarige Zizou keerde onlangs terug bij de club waarmee hij de vorige drie seizoenen op rij de veroverde. Onder zijn leiding werd bovendien landskampioen in 2017. Ancelotti vindt dat Zidane op een ideaal moment is teruggekeerd, omdat niemand hem tot het einde van dit seizoen zal afrekenen op de resultaten.



"Zidane is heel bewust teruggekomen en ik zie geen direct gevaar voor hem", vertelt Ancelotti aan France Football. "Niemand kan zeggen dat hij voor wat dan ook verantwoordelijk is, op basis van de resultaten voor de rest van het seizoen. Het zal de komende maanden rustig zijn en het is belangrijk om die rust te hebben."



De Italiaanse coach noemt het 'een goed idee' om terug te keren in de Spaanse hoofdstad. "Want hij heeft nu kostbare tijd om te observeren. Een kans om te analyseren en de ploeg voor te bereiden op het nieuwe seizoen", aldus de 59-jarige Ancelotti, die zelf tussen 2013 en 2015 hoofdtrainer was van Los Blancos.



"Ik zou zeggen dat Zidane en Real het perfecte huwelijk zijn. Ze zijn voor elkaar gemaakt", gaat hij verder. "Daarom weet ik zeker dat het voor beiden weer gaat werken. Vanaf volgend seizoen moet je weer op Real rekenen, in zowel Spanje als Europa."



Real Madrid lijkt de landstitel met nog tien speelronden te gaan te moeten vergeten, want de achterstand op koploper is al twaalf punten. De Madrilenen werden bovendien door de Catalanen uitgeschakeld in de en in de Champions League was in de return in Spanje veel te sterk.