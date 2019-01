Ancelotti zet streep door transfer naar PSG: "Hij heeft zware week gehad"

Napoli-middenvelder Allan werd de afgelopen weken meerdere malen in verband gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain.

De naderende komst van Leandro Paredes bij Les Parisiens lijkt echter te betekenen dat er een streep door de transfer van de Braziliaan gaat. Trainer Carlo Ancelotti bevestigt nu dat Allan deze maand in Napels zal blijven, al is hij niet in de selectie opgenomen voor het duel met AC Milan van zaterdag.

"Hij heeft niet veel getraind en hij heeft een zware week achter de rug. We houden hem hier zodat hij kan trainen en zich voor kan bereiden voor dinsdag (als de kwartfinale van de Coppa Italia tegen opnieuw AC Milan op het programma staat, red.). Het enige dat ik weet is dat hij blijft. Hij is een belangrijke speler voor ons en dat zal in de tweede helft van het seizoen alleen maar toenemen", vertelde Ancelotti vrijdag tijdens een persmoment.



"Het was niet moeilijk om hem te managen, omdat alles duidelijk is. Van onze kant is er geen noodzaak om hem te verkopen. Het vooruitzicht was dat PSG hem waarschijnlijk zou halen, maar we hebben ook met de voorwaarden en omstandigheden te maken. Als de aanbiedingen de club niet kunnen bekoren, verandert er niets. De club accepteerde het verzoek van de speler om te vertrekken als de voorwaarden goed waren. Hij weet echter dat dit niet het geval was en we hebben geen problemen met hem. Aurelio De Laurentiis (voorzitter van Napoli, red.) wil zijn spelers niet verkopen."



Naast Allan werd er ook over mogelijke inkomende transfers gesproken. Napoli werd eerder bijvoorbeeld in verband gebracht met Villarreal-middenvelder Pablo Fornals en Hirving Lozano van PSV: "De club let goed op wat er buiten Italië allemaal gebeurt. Fornals is een speler die we volgen en hij is niet de enige. Hij staat op een lijst met jonge spelers die we in de gaten houden. Lozano is een geweldige speler. Hij staat ook op de lijst met spelers die we volgen", zei Ancelotti daarover.