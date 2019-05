'Ancelotti wil Raúl Albiol vervangen door Oranje-international'

Napoli werd in het verleden al vaker in verband gebracht met de komst van Nathan Aké en naar verluidt is er nog steeds interesse.

La Gazzetta dello Sport verzekert zaterdag dat er nog altijd belangstelling is van i Partenopei in de verdediger van . De nummer twee van de neemt na dit seizoen waarschijnlijk afscheid van Raúl Albiol en trainer Carlo Ancelotti zou de tienvoudig international van het graag willen verwelkomen als vervanger.



De 33-jarige Albiol zit al drie maanden in de ziekenboeg nadat hij onder het mes moest vanwege een flinke knieblessure en wil aankomend niet met een onderbemande verdediging blijven zitten als de verdediger er niet in slaagt om weer helemaal fit te worden. Albiol is al sinds 2013 actief in Napels en beschikt over een tot medio 2021 doorlopend contract in het Stadio San Paolo.



Om Aké los te weken bij the Cherries zal echter wel een bedrag van dertig miljoen euro op tafel gelegd moeten worden, maar dat vormt geen onoverkomelijk probleem voor de Italiaanse topclub. De kwaliteiten van de 24-jarige verdediger aan de bal passen bovendien goed in de plannen van Ancelotti, die volgens de laatste geruchten uit Italië volgend seizoen op een andere manier wil gaan spelen.



Als Aké inderdaad de overstap maakt naar Napoli staat hij voor de tweede grote transfer in zijn loopbaan. De jeugdexponent van en stond tussen 2012 en 2017 onder contract bij , dat hem verhuurde aan achtereenvolgens Reading, en Bournemouth. Laatstgenoemde club was twee jaar geleden zo gecharmeerd van de kwaliteiten van de verdediger dat er bijna 23 miljoen euro werd neergelegd om hem definitief in te lijven.