Ancelotti realistisch: "Ik zie mezelf niet seniel worden in de dug-out"

Carlo Ancelotti lijkt ook volgend seizoen te kunnen beschikken over zijn sterspelers bij Napoli. De Italiaan voelt zich prima op zijn plek in Napels.

Ancelotti is niet bang dat belangrijke schakels zullen inruilen voor een grote club in Europa. Zo worden Kalidou Koulibaly en Allan gelinkt aan en Paris Saint-Germain. "Ik ben in dit project gestapt en deel de visie van de club", verzekert de coach in La Repubblica over zijn eerste periode in Napels.



Napoli staat momenteel tweede in de en van alle kanten wordt er getrokken aan de belangrijke pionnen van i Partenopei. Ancelotti verzekert de fans dat zij echter zullen blijven. "Koulibaly zal niet vertrekken en de andere grote namen zullen ook blijven. Wij hoeven niemand te verkopen. Dit is een topclub in Italië en Europa, maar tegelijkertijd kunnen we bijvoorbeeld geen tien miljoen euro betalen aan een speler", laat de trainer weten over de financiële situatie van zijn werkgever.



De oefenmeester weet dat voorzitter Aurelio De Laurentiis de zaakjes nauwlettend in de gaten houdt. "De Laurentiis houdt alles keurig in balans en ik zal hem dan ook niet vragen dat te veranderen. Er zijn andere manieren om te winnen en dat kunnen wij bewijzen. Met gerichte investeringen kunnen wij groeien en prijzen pakken met jonge spelers. Dan moeten we wel spelers blijven vinden zoals Fabián Ruiz en Alex Meret." Dat tweetal kwam afgelopen zomer over van respectievelijk en .



Ancelotti begon zijn trainersloopbaan in Italië, waar hij onder meer aan het roer stond bij en . Daarnaast werkte hij ook bij grote clubs als , Paris Saint-Germain, en . Sinds dit seizoen is hij terug in de Serie A. "De Laurentiis wil me hier de rest van mijn leven houden, maar ik kan hem slechts garanties geven voor de komende acht jaar. De tijd verstrijkt en ik zie mezelf niet seniel worden in de dug-out", aldus de trainer, die in juni zijn zestigste verjaardag viert.