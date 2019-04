Ancelotti lovend over Younes: "Hij is formidabel in één-tegen-één-situaties"

Amin Younes kende een uitermate moeizame start bij Napoli, maar is de laatste weken steeds beter gaan spelen.

De 25-jarige Duitse vleugelaanvaller heeft inmiddels drie doelpunten en één assist achter zijn naam staan in de . Carlo Ancelotti, trainer van , laat zich in gesprek met DAZN lovend uit over de ex-Ajacied, die zondagmiddag in de wedstrijd tegen (0-2 zege) een basisplaats had en trefzeker was.



“Younes heeft lang te maken gehad met een blessure, dus het is logisch dat hij nog niet consistent getraind heeft. Hij heeft in deze wedstrijd laten zien waartoe hij in staat is”, zegt Ancelotti na afloop van het duel met laagvlieger Frosinone. “Hij is formidabel in één-tegen-één-situaties en daarvan moeten we het meest zien te profiteren. Ik heb het gevoel dat Younes volgend seizoen zijn stempel zal gaan drukken.”



Dries Mertens nam in het Stadio Benito Stirpe het eerste doelpunt van Napoli voor zijn rekening. “Hij geeft altijd het uiterste, ook al speelt hij slecht. Ik vind zijn houding geweldig, ook dat hij boos wordt als hij niet speelt”, vervolgt de Italiaanse oefenmeester van i Partenopei . Mertens evenaarde met zijn treffer in Frosinone het doelpuntentotaal van Diego Maradona in dienst van Napoli (81 goals). “Ik ben blij dat hij dat aantal geëvenaard heeft, dat heeft hij echt verdiend.”



“Mertens heeft zeker een toekomst bij Napoli, hij is een belangrijke speler en een voorbeeld voor zijn ploeggenoten”, zo drukt Ancelotti de geruchten over de toekomst van Mertens bij Napoli de kop in. Met nog vier wedstrijden te gaan is de ploeg uit Napels zo goed als zeker van de tweede plaats, met een voorsprong van acht punten op naaste achtervolger . “Ons doel is om tachtig punten (Napoli heeft er nu zeventig, red.) te behalen. We moeten soms wat meer vastberaden zijn in de afronding.”