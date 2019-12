Ancelotti: "Hij heeft het heel goed gedaan, ik wilde hem bij Napoli al halen"

Carlo Ancelotti zat zaterdag al op de tribune bij Everton tijdens het thuisduel met Arsenal (0-0).

De Italiaan werd maandagochtend officieel gepresenteerd als nieuwe manager van the Toffees . De opvolger van de recent ontslagen Marco Silva liet zich onder meer lovend uit over Moise Kean, die ondanks een wijfelend begin op Goodison Park op het nodige krediet lijkt te kunnen rekenen van Ancelotti.

"Hij heeft het afgelopen seizoen heel erg goed gedaan", aldus Ancelotti over Kean, die afgelopen zomer voor 32 miljoen euro werd overgenomen van . De miljoenenaanwinst lijkt echter te moeten wennen aan de Premier League.

"Bij (waar Ancelotti onlangs werd ontslagen, red.) heb ik nog geprobeerd om hem te halen. Hij is pas negentien jaar en heeft tijd nodig om zich aan te passen. We gaan er alles aan doen om het voor hem een stuk makkelijker te maken bij ."

Ancelotti legt tevens uit waarom Director of Football Marcel Brands hem heeft overtuigd om voor Everton te kiezen. "De ambitie van de club spreekt mij zeer aan", aldus de ex-trainer van onder meer en . "Maar ook de geschiedenis de traditie van de club en de sfeer die de supporters met zich meebrengen. We willen meedoen om de prijzen."

Ancelotti is voorlopig tevreden over de kwaliteit van de selectie. "Er is een goede mix en de spelers willen graag voor deze club uitkomen. Ik ben tevreden. Natuurlijk kan er nog de nodige progressie worden geboekt, maar daar maak ik me geen zorgen over."

De ervaren manager is gelukkig met zijn snelle terugkeer in de trainerswereld. "Ik heb passie voor mijn vak. Ik werk nu voor Everton, een geweldige club. Het is mijn droom om Everton naar de top te brengen."

Ancelotti verzekert dat interim-manager Duncan Ferguson behouden blijft voor de technische staf. "Zijn aanwezigheid kan alleen maar in mijn voordeel werken." Ancelotti zit op Tweede Kerstdag voor de eerste keer op de bank bij Everton, dat bezoek krijgt van .