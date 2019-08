Analisten zien achilleshiel Ajax: "In de Champions League is hij kwetsbaar"

Ajax hield dinsdagavond een gelijkspel over aan het eerste duel met PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League (2-2).

De Amsterdammers verschaften zichzelf zo een degelijke uitgangspositie met het oog op de return van volgende week, maar oogden bij vlagen ook kwetsbaar.

Youri Mulder en Jan van Halst lichten na afloop het optreden van Daley Blind uit. Blind speelde centraal op het middenveld in een verdedigende rol en kwam regelmatig 'te zwemmen', constateren beide analisten bij Ziggo Sport .

"Hij is kwetsbaar in de grote ruimtes", stelt Mulder. " speelde vandaag heel vaak niet compact, omdat sommige spelers niet gedisciplineerd zijn, bijvoorbeeld Ziyech, die voorin blijft lopen."



Volgens Mulder is het zaak dat Ajax als geheel compacter gaat spelen. Vooral Blind heeft immers moeite om grote ruimtes te belopen.

"Ze zullen net als vorig jaar het voor elkaar moeten krijgen dat de verdedigers meer naar voren lopen, maar ook dat de aanvallers meeverdedigen op het moment dat ze de bal niet hebben", vervolgt de oud-spits. "Anders komt Blind in de grote ruimtes te spelen en dat is niet zijn kracht."



"Blind wordt dan gewoon kwetsbaar", wordt Mulder aangevuld door collega-analist Van Halst. "Natuurlijk wordt iedereen dan kwetsbaar, maar als je echt een powermens bent, dan kun je dat nog verbloemen", meent hij.

"In topwedstrijden gaat het nog sneller. In de is Blind dan kwetsbaar, als het allemaal wat sneller gaat."

De Amsterdamse goals werden gemaakt door Hakim Ziyech en Klaas-Jan Huntelaar, terwijl Akpom en Leo Matos namens de Grieken doel troffen.