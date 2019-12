Analisten FOX Sports zijn het niet eens over Speler van het Jaar

De analisten van FOX Sports kijken op de drempel van 2020 terug op het afgelopen kalenderjaar in voetballand.

In de optiek van Hans Kraay jr., Ronald de Boer, Marco van Basten en Mario Been is Hakim Ziyech de beste speler van de afgelopen twaalf maanden. Kenneth Perez en Arnold Bruggink wijzen echter Frenkie de Jong aan als smaakmaker van 2019. Laatstgenoemde ruilde afgelopen zomer in voor . Kees Kwakman op zijn beurt komt met Dusan Tadic op de proppen.

"Ziyech, dat zullen heel veel collega's zeggen", opent Kraay jr. zijn lofzang op de spelmaker van Ajax. "De balletjes die hij altijd op Quincy Promes geeft, daarvan zegt hij: 'Dat zie ik gewoon vijf, zes, zeven, twaalf keer per wedstrijd. En als ik het zie, dan wil ik het proberen. En als de topclubs me daarop niet nemen, dat interesseert me niet'. Dat vind ik wel leuk." De Boer zet eveneens Ziyech bovenaan zijn lijstje. "Voor zo'n speler kom je naar het stadion."

Van Basten twijfelt tussen Ziyech en De Jong, maar kiest uiteindelijk toch voor eerstgenoemde als beste speler van 2019 in Nederland. "Frenkie de Jong heeft vorig seizoen natuurlijk geweldig gespeeld bij Ajax, maar die heeft maar een half seizoen nog in Nederland gespeeld. Ziyech is eigenlijk het hele jaar door dominant aanwezig, dus ik denk dat hij de uitverkiezing het meest verdiend."

Perez gaat vol voor De Jong, ondanks het feit dat de middenvelder halverwege het jaar naar Barcelona vertrok. "2019 is ook de eerste helft van het jaar, dus wat mij betreft is De Jong de allerbeste die in 2019 op de Nederlandse velden heeft gestaan."

Bruggink deelt de zienswijze van Perez. "Hij heeft iets wat uniek is, denk ik." Kwakman schuift niet Ziyech of De Jong, maar Tadic naar voren. "Omdat hij gewoon een geweldig jaar heeft gehad. We hebben allemaal genoten van Ajax en toch ook wel van hem. Volgens mij was hij in 85 wedstrijden bij 88 goals van Ajax betrokken, dat kan helemaal niet. Daarnaast heeft hij ons laten genieten van zijn hakjes en trucjes."