Amrabat verkast voor twintig miljoen en tekent voor topsalaris

Sofyan Amrabat verkast naar Fiorentina.

Zaakwaarnemer Mo Sinouh bevestigt tegenover De Telegraaf dat de middenvelder komende zomer Hellas Verona inruilt voor La Viola.

De toekomstige transfersom bedraagt twintig miljoen euro. Amrabat gaat tekenen voor vijf jaar, waarbij hij vijf miljoen euro per seizoen gaat opstrijken.

Hellas Verona huurt Amrabat nu nog van , maar de Italianen zullen hem komende zomer uitzwaaien richting . , en werden eerder ook als gegadigden genoemd, waarbij vooral laatstgenoemde club concreet leek.

Omdat Amrabat dit seizoen al voor Club Brugge en Hellas Verona heeft gespeeld, maakt hij deze zomer pas de overstap. Hellas Verona lichtte bij Club Brugge de optie tot koop voor 3,5 miljoen euro, waarna men de speler komende zomer alweer van de hand zal doen.

"Het is rond", bevestigt Sinouh van Stellar Group desgevraagd aan De Telegraaf. "Dit is een fantastische deal voor Sofyan. Iedereen weet waar hij vandaan komt. Dit is een bekroning voor zijn keiharde werken."

Amrabat verkaste in de zomer van 2017 van naar . Bij de Rotterdammers kon hij echter niet voor langere tijd een goede indruk achterlaten.

Feyenoord verkocht Amrabat medio 2018 aan Club Brugge, maar ook in Belgie wist Amrabat het niet waar te maken.

Op huurbasis bij Hellas Verona doet Amrabat het echter uitstekend, waardoor hij nu een toptransfer heeft verdiend.