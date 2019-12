Amrabat spreekt Balotelli toe op het veld: "Hij was erg emotioneel"

Sofyan Amrabat betreurt de racistische uitingen richting Mario Balotelli die begin vorige maand plaatsvonden.

Dat gebeurde tijdens de competitiewedstrijd tussen Hellas Verona en Brescia (2-1). Balotelli werd bij de cornervlag racistisch bejegend door een deel van het thuispubliek, schoot vervolgens uit frustratie de bal het publiek in en stormde van het veld. Ploeggenoten én spelers van de tegenstander, onder wie Amrabat, overtuigden de spits om terug te keren op het veld.

Hoewel trainer Ivan Juric ontkende dat er sprake was van racisme, waren apengeluiden duidelijk te horen op videobeelden vanuit het stadion. De tuchtcommissie van de Italiaanse voetbalbond kwam tot dezelfde conclusie en besloot het vak leeg te laten voor een wedstrijd.

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet echt gehoord heb, want ik was bezig met de wedstrijd. Maar er is ongetwijfeld iets geroepen, want hij was erg emotioneel en hij reageert natuurlijk niet zomaar op die manier", beaamt Amrabat zondagochtend bij Goedemorgen .

"Het is uit den boze. We zijn allemaal mensen en we moeten elkaar respecteren. Helaas gebeurt dit", voegt Amrabat eraan toe. Op het veld stapte hij meteen af op Balotelli om hem moed in te praten. "Ik zei dat hij alleen maar zichzelf ermee zou hebben als hij zou weglopen. 'Je bent een heel grote speler, daarom fluiten ze je uit en roepen ze wat naar je', zei ik. 'Als je een kleine speler bent, dan zeggen ze niks. Blijf gewoon en speel je wedstrijd.' Daarna schiet hij de bal prachtig in de kruising. We hebben gewonnen, maar ik was ook heel blij voor hem met zo'n mooie goal."

Amrabat wordt in het interview ook gevraagd naar de aanhoudende transfergeruchten rond zijn persoon. De middenvelder is officieel nog eigendom van , maar verwacht dat Hellas Verona de optie tot koop van 3,5 miljoen euro spoedig gaat lichten. Als dat gebeurt, kan Hellas Verona een aanzienlijke transfersom vragen.

Lees beneden verder

Amrabat geeft toe dat de clubleiding twintig miljoen euro voor hem wil zien. Er is brede interesse uit de Italiaanse top; eerder deze week schreef La Gazzetta dello Sport dat onderhandelingen met vergevorderd zijn.

"Er is veel concrete interesse van heel mooie clubs', zegt Amrabat, die geen namen van clubs noemt. Hans Kraay jr. zegt echter te weten dat de voltallige top zes van Italië zich heeft gemeld, afgezien van . "Je hebt meestal wel goede bronnen, toch?", reageert de ex-speler van lachend. "Het zijn mooie clubs. Volgens mij heeft Hellas Verona twintig miljoen euro gevraagd."

De huurling heeft besloten zich afzijdig te houden van de transferperikelen, maar kondigt aan dat hij op korte termijn een keuze moet gaan maken.