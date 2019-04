'Amrabat komt niet opdagen voor training en wordt gepasseerd voor topper'

Club Brugge wist de beladen topper tegen Anderlecht in de kampioenronde van de Belgische Jupiler Pro League zondag met 1-0 te winnen.

Sofyan Amrabat maakte tijdens deze wedstrijd geen deel uit van de selectie van Blauw-Zwart. Trainer Ivan Leko kwam na afloop met een ietwat vage verklaring voor de afwezigheid van de middenvelder, maar volgens Het Laatste Nieuws is er meer aan de hand.

"Ik heb de beste 21 spelers geselecteerd. Anderen waren mentaal meer klaar dan Amrabat. Het is een puur sportieve keuze, dus", zo tekende Het Nieuwsblad op uit de mond van Leko. Die krant voegt zelf toe dat Amrabat 'mogelijk iets heeft uitgespookt'. Het Laatste Nieuws schrijft dat Amrabat zaterdag niet kwam opdagen voor de training bij , nadat hij een dag eerder tijdens een oefensessie een elleboog kreeg van ploeggenoot Krépin Diatta.



Omdat Amrabat zaterdag niet zou zijn komen opdagen, besloot Leko hem buiten zijn selectie te houden voor het duel met . Dat was enigszins opvallend, aangezien de 22-jarige middenvelder de afgelopen weken meer dan geregeld aan spelen toekwam bij Club Brugge. Totaal speelde de achtvoudig Marokkaans international dit seizoen 26 wedstrijden voor de Belgische topclub, waarin hij goed was voor 1 treffer.



Amrabat verruilde afgelopen zomer voor Club Brugge en heeft in België nog een contract tot medio 2022. Ruud Vormer, Arnaut Danjuma Groeneveld en Stefano Denswil hadden in de topper tegen Anderlecht overigens wel een basisplaats bij Club Brugge, dat nog een kleine kans heeft op de landstitel. Met nog vier wedstrijden te gaan bedraagt de achterstand van de regerend Belgisch kampioen op koploper zes punten, al staat er nog wel een onderlinge ontmoeting op het programma.