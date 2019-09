Amrabat: "Ik zou het aanmoedigen, een hele leuke speler voor de Eredivisie"

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat sc Heerenveen werkt aan de komst van Alen Halilovic.

Johnny Jansen, trainer van de Friezen, geeft zondagochtend bij Goedemorgen van FOX Sports te kennen dat de kans groot is dat het voormalig wonderkind op huurbasis wordt binnengehaald.

"We zijn in gesprek geweest en hij heeft een heel goed gevoel overgehouden aan het gesprek, waardoor hij graag bij ons wil voetballen. We hadden een heel goed verhaal", zegt Jansen. De eveneens aanwezige Nordin Amrabat heeft twee keer tegen Halilovic gespeeld en noemt hem 'een goede speler'.

De Marokkaans international zet wel zijn vraagtekens bij de intenties van om hem als aanvallende middenvelder te gebruiken. "Ik vind hem meer een buitenspeler. Dan kan hij met zijn linkerbeen naar binnen dribbelen, hij is gevaarlijk, snel en wendbaar."

"Ik zou het aanmoedigen, hij is een hele leuke speler voor de Eredivisie. Hij kan heel goed voetballen, maar het moet er op gegeven moment wel uitkomen. Europese top, tja. Misschien als hij warmte, liefde en een goed gevoel krijgt, dat het eruit komt", aldus Amrabat.

Jansen beaamt dat de huurperiode van Martin Ödegaard bij Heerenveen invloed heeft gehad op de bereidheid van Halilovic, die momenteel door verhuurd is aan en in België weinig aan spelen toekomt. "Met Martin hebben we het heel goed gedaan, ondanks dat zijn rendement misschien achterbleef. Voor zijn ontwikkeling is het heel goed geweest."

Naast Halilovic verwelkomt Heerenveen zich in het slot van de transferwindow ook nog met Doan Van Hau, een Vietnamese vleugelverdediger. "Het is via een tipgever tot stand gekomen. We hebben beelden bekeken en hij blijkt een jongen te zijn die heel aardig kan voetballen", zegt Jansen. "Hij laat zien dat hij een hele goede voetballer is. Uiteindelijk komt er een deal uit en dat kan een hele mooie kans zijn. Via Instagram had hij Heerenveen gevolgd en binnen tien minuten hadden we er honderden volgers vanuit die wereld bij."