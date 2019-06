Amerikaanse miljardair Commisso nieuwe eigenaar Fiorentina

La Viola bevestigt via de officiële kanalen dat de Della Valle familie niet langer de eigenaars zijn van de club. Een nieuw tijdperk is aangebroken.

De Amerikaanse zakenman Rocco Commisso is de nieuwe eigenaar van -club . Een jaar nadat hij er niet in slaagde om over te nemen, is de in Italië geboren ondernemer nu wel succesvol gebleken aan de onderhandelingstafel met de familie Della Valle.

De 69-jarige, ook eigenaar van New York Cosmos, heeft naar verluidt 160 miljoen euro betaald om het nieuwe tijdperk in het Stadio Artemio Franchi in gang te zetten. "Ik ben al heel mijn leven fan van het Italiaanse voetbal en er zijn woorden om te beschrijven hoe vereerd ik ben met deze mogelijkheid om een nieuw hoofdstuk te schrijven bij een legendarische club als Fiorentina."

"Florence staat wereldwijd bekend als een cultuurstad en in de drie jaren van onderhandeling heb ik van dichtbij kunnen zien hoeveel La Viola betekent voor deze stad en haar fans. Ik wil de Delle Valle familie bedanken voor hun werk in de afgelopen zeventien jaar. Diego en Andrea verdienen alle lof voor het financieel stabiel houden van deze club. Ze laten een sterke fundering achter om op door te bouwen."

