Amerikaanse bondscoach bevestigt 'lang gesprek' met Sergiño Dest

Sergiño Dest heeft deze week gesproken met Gregg Berhalter, de bondscoach van de Verenigde Staten.

Bij dat gesprek was ook Earnest Stewart, technisch directeur van de Amerikaanse voetbalbond aanwezig. Het onderhoud, een dag na de -wedstrijd van tegen , ging over de interlandloopbaan van Dest. De rechtsback van Ajax wil op korte termijn een keuze maken tussen Nederland en de Verenigde Staten.

"Earnie en ik hebben een lang gesprek gevoerd met Sergiño en zijn vader tijdens de lunch", verklaart Berhalter in gesprek met SiriusXM. "Het belangrijkste volgens mij is om te herhalen dat hij uit ons opleidingsprogramma komt en voor de Verenigde Staten Onder-17 en Onder-20 heeft gespeeld. Voor hem is het comfortabel om bij ons te zijn en het is goed om te horen hoe hij in deze kwestie staat."

Dest kan volgens Berhalter rekenen op de steun van de technische staf van Team USA, zeker na een zware wedstrijd zoals tegen Chelsea. "Het is a good kid en het is altijd een genot om naar hem te kijken. Het is voor teams wel moeilijk om hem te scouten, omdat hij goed kan verdedigen en heel snel is. Maar hij zoekt ook altijd de aanval en is daar vaak ook gevaarlijk."

De vleugelverdediger van Ajax zei na afloop van het duel met Chelsea tegenover hetzelfde radiostation dat hij denkt nog deze week een keuze te kunnen maken tussen beide landen. "Ik weet nog niet welk land ik ga kiezen. Maar ik wil meer interlands spelen, want ik denk dat ik daar veel sterker van word. Ik denk dat ik mijn beslissing deze week ga maken, maar ik kan er nu niets over zeggen."

Dest, die een Amerikaanse vader heeft en een Nederlandse moeder, speelde in september twee oefeninterlands voor de Verenigde Staten. De Ajacied kan echter nog overstappen naar Oranje.