Ambitieuze Pronk laat FC Utrecht achter zich: "Als hoofdtrainer aan de slag"

Robin Pronk gaat FC Utrecht aan het einde van dit seizoen verlaten.

De trainer van de Utrechtse beloften vertrekt na acht seizoenen bij de club en is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Pronk wil graag actief blijven in het profvoetbal en zoekt een nieuwe werkgever. "Mijn ambitie is om nu als hoofdtrainer bij een eerste elftal in het betaalde voetbal aan de slag te gaan", laat hij weten op de clubwebsite.

Na dit seizoen komt er dus na acht seizoenen een einde aan de samenwerking tussen FC Utrecht en Pronk. De trainer was in de Domstad eerst verantwoordelijk voor de A1 en staat sinds 2014 aan het roer bij de beloften. Met de Utrechtse talenten veroverde Pronk in 2016 de titel in de Eredivisie voor Beloftenteams. Dat leverde promotie op de naar de Eerste Divisie. "Na een aantal seizoenen in deze functie, als trainer/coach van Jong FC Utrecht, is er voor mij een nieuwe fase aangebroken in mijn trainerscarrière. Mijn ambitie is om nu als hoofdtrainer bij een eerste elftal in het betaalde voetbal aan de slag te gaan", aldus Pronk.



FC Utrecht heeft nog een aantal maanden om op zoek te gaan naar een nieuwe trainer voor de beloften. "We gaan de komende jaren weer een volgende fase in met de club, om verder te bouwen aan een mooie en succesvolle toekomst. De komende periode gebruiken we om op zoek te gaan naar een nieuwe trainer/coach voor Jong FC Utrecht", vertelt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam. "We zijn heel blij met hetgeen Robin door de jaren heen heeft betekend en nog altijd betekent voor FC Utrecht."



De inmiddels 46-jarige Pronk werkte in het verleden ook bij FC Abcoude en Ajax. In Amsterdam trainde hij tussen 1998 en 2011 de jeugd. In zijn laatste maanden moet Pronk ervoor zorgen dat Jong FC Utrecht niet als laatste eindigt in de Keuken Kampioen Divisie. Momenteel staat de ploeg met veertien punten uit 24 wedstrijden 20e. Aanstaande vrijdag staat de lastige uitwedstrijd tegen MVV Maastricht op het programma.