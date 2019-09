Amadou Ciss krijgt veeg uit de pan na bizar moment in minuut 95

Amadou Ciss heeft kwaad bloed gezet bij Sjors Ultee.

De aanvallende middenvelder van bracht zijn ploeg zondag in de wedstrijd tegen diep in de blessuretijd terug van een 1-3 naar een 2-3 achterstand. In plaats van de bal uit het net te halen om het duel snel te hervatten, vierde Ciss zijn doelpunt met een dubbele salto. Zijn trainer is woest, zo maakt hij duidelijk in gesprek met FOX Sports.

"Ik heb er vol afschuw en ongeloof naar zitten kijken", reageert Ultee op de acrobatiek van de Senegalees. "Je kan er veel woorden aan vuilmaken, maar ik vind het vooral ongelooflijk. Ik weet niet in hoeverre hij een bewuste keuze maakt op dat moment, maar dat hij die keuze maakt vind ik al schandalig." Over sancties wil Ultee het desondanks nog niet hebben. "We hebben net al in de kleedkamer duidelijk gemaakt hoe we erover denken."

Ook over het spel van zijn elftal is Ultee niet te spreken. In de eerste helft kwam Fortuna er nauwelijks aan te pas; bij rust stond het 0-2. "We hebben gewoon veel te veel fouten gemaakt. Aanvallend hebben we leuke dingen laten zien, maar verdedigend was het gewoon echt slecht. Als je zo makkelijk goals weggeeft, kun je aanvallen wat je wil, maar dan heeft het toch geen zin", baalt Ultee.

Twente steeg dankzij de overwinning naar de derde plek. Als de promovendus vrijdag wint van , dan is de koppositie in ieder geval voor even een feit.

Trainer Gonzalo García García wil nog niet zeggen dat een plek in het linkerrijtje een zekerheid is. "Dat is gevaarlijk om te zeggen. Ons doel is om in de te blijven en de eerste stappen te zetten om de komende jaren op te bouwen. We moeten met beide benen op de grond blijven."