Álvaro Morata zet voet in Madrid: "Bij Atlético Madrid is alles begonnen"

Álvaro Morata mag zich bijna voetballer van Atlético Madrid noemen.

De aanvaller van Chelsea arriveerde in de nacht van zaterdag op zondag op het vliegveld van Madrid, waar hij de media te woord stond. Morata ondergaat zondag een medische keuring en zal maandag zijn handtekening onder een huurcontract voor achttien maanden met Atlético Madrid zetten. Het betekent voor de aanvaller een terugkeer bij los Colchoneros .

Morata doorliep de jeugdopleiding van Atlético en speelde daarna ook in de jeugd van Getafe. In 2008 werd de aanvaller aan de jeugdopleiding van Real Madrid toegevoegd. Atlético ontving een opleidingsvergoeding van acht ton toen Morata voor een bedrag van tachtig miljoen euro aan Chelsea werd verkocht, terwijl Getafe twee ton mocht bijschrijven. "Ik ben erg blij met deze stap", vertelde Morata. "Ik wacht hier al dagen op. Ik moet nog een medische keuring ondergaan."



"Ik kan niet wachten totdat alles achter de rug is, alles gaat beginnen en ik met mijn teamgenoten kan gaan trainen", erkende Morata, die bij Chelsea niet het volste vertrouwen van manager Maurizio Sarri genoot. De Londenaren kunnen de aanvaller aan het einde van het seizoen terughalen, maar kan dit alleen doen als hij de komende voetbaljaargang tot de A-selectie gaat behoren: een zomerse verhuur of verkoop aan een derde partij door the Blues is niet toegestaan.



Atlético heeft een optie om Morata aan het einde van het seizoen definitief over te nemen, indien Chelsea de verhuur tot medio 2020 voortijdig wil beëindigen. Het contract van de 26-jarige Morata in Londen loopt nog door tot de zomer van 2022. Morata kreeg ook vragen over zijn verleden bij Real Madrid. Hij weet dat dit voor veel mensen gevoelig kan zijn. "De mensen die mij goed kennen weten hoe ik mij voel, hoe ik mij morgen zal voelen en hoe de afgelopen dagen zijn geweest. Ik ben heel blij. Het is normaal dat mensen bepaalde gedachten hebben, maar ik weet wat ik moet doen."



"Bij Atlético is alles begonnen, daar ben ik met voetballen begonnen. Iedereen weet hoe mijn geschiedenis eruitziet en wat dit voor mij betekent. Het verleden is het verleden en kan niet worden veranderd. Maar ik ben trots op mijn verleden." Niet alle fans van Atlético zitten op de komst van Morata te wachten. In het thuisduel met streekgenoot Getafe (2-0) werd zaterdag Menos Morata y mas Borja Garces gescandeerd: "Minder Morata en meer Borja Garces". Een deel van de fans verwees daarmee naar de negentienjarige aanvaller van Atlético B, die ook wel als 'de nieuwe Fernando Torres' door het leven gaat.