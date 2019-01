Álvaro Morata treurt: "Je hebt geen idee hoeveel ik je ga missen"

Cesc Fàbregas speelde zaterdagavond naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste wedstrijd voor Chelsea, tegen Nottingham Forest (2-0) in de FA Cup.

Na een dienstverband van vierenhalf jaar voor the Blues lijkt de 31-jarige middenvelder op weg naar het Franse AS Monaco. Fàbregas beschikt over een aflopend contract met Chelsea en kwam wat betreft Premier League-duels amper in de plannen van Maurizio Sarri voor.

Fàbregas kreeg zaterdag vlak voor tijd een publiekswissel en nam zichtbaar geëmotioneerd afscheid van de fans op Stamford Bridge. "Je hebt geen idee hoeveel ik je ga missen", laat landgenoot Álvaro Morata, die beide treffers voor zijn rekening nam, via Instagram weten. "Ik wil jou en je prachtige familie bedanken voor alle hulp die jullie ons geboden hebben. Bedankt voor alle momenten die we samen hebben beleefd."



"Veel geluk in alles wat je doet", besloot Morata. Fàbregas heeft in zijn tijd bij Chelsea grote indruk gemaak op zijn ploeggenoten. "Na vijf jaar kan ik zeggen dat ik het geluk heb gehad om met hem te voetballen. Meteen in zijn eerste seizoen wonnen we de dubbel samen. Hij is een topgozer, zowel op als naast het veld, en een goede vriend. Ik hoop dat hij een goede toekomst zal hebben", zei Eden Hazard.



Fàbregas werd in de zomer van 2014 door Chelsea opgepikt bij Barcelona en was sindsdien in 198 officiële wedstrijden voor the Blues . goed voor 22 doelpunten en 57 assists. Hij was in zijn eerste seizoenen een belangrijke kracht op het middenveld van Chelsea en werd in 2015 en 2017 landskampioen van Engeland met de Londenaren. Door de komst van Sarri is Fàbregas echter overbodig geworden.