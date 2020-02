Álvarez ongelukkig: "Nu maak ik de deur open van een donker en koud huis"

Ajax telde afgelopen zomer vijftien miljoen euro neer om Edson Álvarez over te nemen van het Mexicaanse Club América.

De centrumverdediger annex middenvelder weet nog niet te overtuigen in Amsterdam en moet het de laatste wedstrijden stellen met een reserverol bij de koploper van de .

Tot overmaat van ramp moet Álvarez ook nog eens zijn vriendin Sofia en dochter Valentina missen, daar zij door Nederlandse regelgeving niet herenigd mogen worden.

"Ik bid dat de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst, red.) snel goed nieuws heeft over de verblijfsvergunning van Sofia en Valentina", geeft Álvarez te kennen in gesprek met De Telegraaf.

Zijn vriendin is momenteel 20 en volgens de Nederlandse regelgeving mogen buitenlandse ongehuwde stellen pas herenigd worden als allebei 21 zijn, om misbruik van het vergunningen- en uitkeringsstelsel tegen te gaan.

"De mensen hier weten niet hoe moeilijk het voor een jonge jongen is om zó ver van huis zonder familie te moeten zijn."

"Latino's hebben over het algemeen een warme familieband en mijn familie is mijn alles. Ik wil mijn vrouw en kindje hier. Mijn ploeggenoten van merken dat en geven me ontzettend veel steun", vervolgt de 22-jarige Mexicaan.

Hij speelde dit seizoen voorlopig achttien officiële wedstrijden voor Ajax, maar zat de laatste vier competitieduels op rij op de reservebank. "Als je niet speelt, is het juist fijn om thuis te komen en afleiding te vinden bij je gezinnetje. Nu maak ik de deur open van een donker en koud huis."

"De teleurstelling over mijn reserverol kan ik moeilijk verwerken als ik bij thuiskomst elke dag weer met de afwezigheid van Sofia en Valentina word geconfronteerd", zegt de 31-voudig Mexicaans international.

Álvarez merkt dat de lat bij Ajax hoog ligt en dat hij 'de echte Edson Álvarez' pas een aantal keer in de heeft laten zien. "Maar ik wil slagen, op de positie waarvoor ik ben gehaald: centraal achterin."

"En ik weet dat ik dat kan. Voor mijn gevoel kan ik iets aan het elftal toevoegen. Ik denk ook dat ik met mijn ervaring een rol kan spelen in de titelrace en Europese wedstrijden tegen ."

"Er waren twee grote Europese clubs die me wilden huren. Uit landen, waar Sofia en Valentina wel onmiddellijk naartoe hadden mogen komen."

"Maar een verhuur was voor Ajax onbespreekbaar en voor mij ook, omdat ik hier nog niet klaar ben", besluit Álvarez. Het contract van de centrale verdediger annex middenvelder bij Ajax loopt voorlopig nog tot medio 2024.