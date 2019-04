"Als Zidane zegt dat ik moet vertrekken, dan ga ik dat doen"

Keylor Navas mag weer rekenen op speelminuten bij Real Madrid, maar hij is nog wel onzeker over zijn toekomst.

De doelman uit Costa Rica was sinds de komst van Thibaut Courtois afgelopen zomer lange tijd veroordeeld tot een plek op de bank, maar sinds de terugkeer van Zinédine Zidane komt hij weer in actie. Navas benadrukt echter dat hij nog niet weet waar hij na dit seizoen onder contract staat.



In de Spaanse media wordt gesuggereerd dat Navas mogelijk langer in het Santiago Bernabéu actief blijft nu Zidane weer de trainer is. "Als Zidane zegt dat ik moet vertrekken, dan ga ik dat doen. Maar ik heb nog een contract en ben nog speler van Real", zegt de doelman na afloop van de met 2-1 verloren LaLiga-wedstrijd tegen woensdagavond.



"Ik ga altijd proberen alles te geven en zodoende de trainer proberen te overtuigen dat ik moet spelen. Ik heb nog een contract en wil hier graag zijn, maar we gaan zien wat er gaat gebeuren. Laten we eerst maar focussen op het seizoen goed eindigen. We moeten de resterende acht wedstrijden winnen", besluit Navas tegenover Marca.



Zidane zei eerder dat hij duidelijkheid gaat scheppen over de kwestie aangaande de doelmannen. "Of ik volgend jaar voor een vaste doelman kies, hangt af van de keepers die ik op dat moment tot mijn beschikking heb. Op dit moment heb ik drie goede doelmannen, we zullen zien hoe we het volgend seizoen aanpakken. Maar het mag duidelijk zijn dat er geen debat zal komen over de keepers. Alles gaat heel duidelijk worden."