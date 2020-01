"Als wij een keer wat tegen Berghuis zeggen, is meneer gepikeerd"

Feyenoord is sinds de entree van Dick Advocaat bezig aan een flinke opmars en Steven Berghuis is een van de belangrijkste spelers onder hem.

De aanvaller is belangrijk met doelpunten en assists en dat kan op goedkeuring rekenen van clubicoon Willem van Hanegem. De voormalige middenvelder is echter niet louter lovend over Berghuis.

"Als wij een keer wat tegen hem zeggen, is meneer gepikeerd. Hij was ook niet gepikeerd, toen wij vonden dat hij bij wat vaker moest spelen."

"Omdat wij het een goede speler vinden. Je mag niks over hem zeggen. Dat wil hij niet begrijpen. Dan denk ik: wegwezen", vertelt Van Hanegem in gesprek met RTV Rijnmond.

Onder Advocaat is van de twaalfde plek naar de derde positie op de ranglijst gestegen en geen enkele -club haalde in die periode meer punten.

Van Hanegem houdt zich echter niet bezig met de toekomst van de oefenmeester, die een contract tot het einde van het seizoen heeft getekend in De Kuip: "Het zal mij een zorg zijn of Feyenoord door moet met Advocaat."

"Al geef je hem een tienjarig contract. Ik ben wel supporter van Feyenoord, maar niet van Advocaat. Het zit niet bepaald tegen onder hem. Daar moet je ook naar kijken."

"Je kan straks ook van de zeven wedstrijden er drie verliezen", is hij stellig. Feyenoord heeft momenteel een achterstand van zeven punten op nummer twee AZ en neemt het zaterdagavond op tegen .