"Als we hem kwijt zijn, kijken we altijd als eerste in de gym van Ajax"

Ajax is gebrand op een positief resultaat na drie nederlagen op rij, zo verzekert Dusan Tadic.

De Amsterdammers verloren in de afgelopen week van (0-2), (0-1) en (1-0), waardoor er veel druk staat op het bekerduel met . "Juist op moeilijke momenten moet je proberen op te staan en karakter te tonen", meent Tadic.

"Dat is mentaal niet makkelijk, maar dat is wel wat ik probeer over te brengen op anderen", vervolgt de aanvoerder in gesprek met Trouw. Het is de vraag of de aanvaller minuten gaat maken tegen Telstar. Veel spelers van kampen met vermoeidheid en pijntjes. Mocht Tadic toch meedoen, dan zal hij niet verzaken, zo verzekert hij.

"Ik probeer altijd mijn best te doen. Soms scoor ik, soms geef ik een assist, maar dat is niet belangrijk. Het gaat erom dat we winnen. Daarvoor werk ik keihard. Ik probeer het team te geven wat het nodig heeft", aldus de routinier, die bekendstaat om zijn harde werken. "Je moet altijd hard blijven werken voor jezelf. Dat maakt je klaar voor de volgende wedstrijd."

Ook tijdens het interview wordt duidelijk dat Tadic een waar trainingsbeest is, aangezien hij wil dat het gesprek snel wordt afgesloten. De Serviër staat namelijk te popelen om in de gym aan de slag te gaan. "Als we Dusan kwijt zijn, kijken we altijd als eerste in de gym", glimlacht de persvoorlichter van de Amsterdammers. "Meestal is hij daar te vinden."

Na de wedstrijd van woensdagavond bij Telstar sluit Ajax het kalenderjaar zondag af met een thuiswedstrijd tegen . De Amsterdammers zijn nog steeds koploper in de , maar AZ is qua puntenaantal op gelijke hoogte gekomen.