"Als Ten Hag ga je kijken waar de kansen liggen en hij is de zwakste schakel"

PSV en Ajax staan zondagmiddag in Eindhoven voor het eerst dit seizoen in de competitie tegenover elkaar.

Het is nog de vraag wie er bij de ploeg van trainer Mark van Bommel als linksback zal spelen. Als het aan Arnold Bruggink ligt, krijgt Michal Sadílek de voorkeur boven de 'zwakste schakel' Olivier Boscagli.

"Als Ten Hag ga je kijken waar de kansen liggen en Boscagli is de zwakste schakel op dit moment bij . Tegen was hij heel onzeker en zoekende", zegt Bruggink bij Goedemorgen van FOX Sports. "Jorrit Hendrix moet zeker meer gaan helpen daar, want je kan Hakim Ziyech en Sergiño Dest niet zoveel ruimte geven. Daar zal zeker gebruik van gaan maken.Je ziet aan hem de twijfel en dan is Sadílek meer een jongen die zich in een tegenstander kan vastbijten. Wat dat betreft kan ik me wel voorstellen dat hij gaat spelen."

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Ajax in Eindhoven andermaal zal aantreden met Edson Álvarez en Lisandro Martínez op het middenveld. "Het zijn andere types dan Frenkie de Jong en Lasse Schöne, dat haalt misschien het voetbal eruit. Maar ze brengen daarentegen verdedigend wat meer, doordat ze wat meer zekerheid geven bij balverlies. Maar ja, Ajax wil altijd domineren en dan zijn zij wel minder dan De Jong en Schöne", stelt John van 't Schip over het controlerende blok op het middenveld van Ajax.

"Daarom vind ik het interessant dat hij het zo doet, want je kan De Jong en Matthijs de Ligt niet vervangen. Je kan niet zeggen dat je daarvoor iemand anders neemt, want die bestaat niet. Ten Hag doet het op een andere manier, waardoor die vier voorin beter functioneren", haakt Bruggink in.

Van 't Schip ziet meerdere voordelen. "Niet alleen die vier voorin, maar ook de backs kunnen daardoor veel meer opkomen. Sergiño Dest is bijvoorbeeld veel meer aanvallend ingesteld dan Joël Veltman, Nicolás Taglifico staat soms meer als een linksbuiten te spelen. Dat kan ook als je twee jongens hebt die de boel controleren."