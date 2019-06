'Als Raiola 'nee' zegt, gaat De Ligt met hem akkoord'

Matthijs de Ligt heeft een voorstel van Barcelona definitief afgeslagen, zo schrijven media in Spanje.

Onder meer de doorgaans betrouwbare radiozender Cadena Ser verzekert dat de toekomst van de negentienjarige verdediger annex aanvoerder van niet in Camp Nou ligt en dat de Catalanen de hoop in principe hebben opgegeven.



Ofschoon bereid is om aan de financiële wensen van Ajax te voldoen, altijd afhankelijk van de eigen uitgaande transfers, lijkt het erop dat Mino Raiola definitief een streep door de interesse van Barcelona heeft gezet. De laatste aanbieding van de Catalanen dateert van enkele weken geleden en sindsdien zijn er geen ontwikkelingen geweest.



Cadena Ser stelt dat De Ligt alleen nog bij Barcelona terecht zal komen als de Oranje-international terug komt op zijn beslissing en de aanbieding accepteert die eerder door Raiola is geweigerd. De radiozender verzekert dat voorzitter Josep Maria Bartomeu vergeefs heeft geprobeerd om de onderhandelingen alsnog positief te laten uitpakken.



Bartomeu en De Ligt zouden naar verluidt persoonlijk contact hebben gehad, maar volgens de radiozender zou de Nederlander hebben geantwoord dat 'als Raiola 'nee' zegt, dan steun ik zijn beslissing'. De Spaanse topclub heeft derhalve het gevoel dat niet de sportieve ambities maar de financiële kant van het verhaal doorslaggevend is in de toekomst van De Ligt.



Cadena Ser verzekert dat Raiola een hoger jaarsalaris dan Frenkie de Jong voor De Ligt wil, in verband met de interesse van andere clubs. Geen enkele club kan hoe dan ook tippen aan het voorstel van Paris Saint-Germain, al verzekeren diverse media dat de Parijse club én de op sportief gebied niet de voorkeur van de verdediger genieten.