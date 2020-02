"Als PSV in brand staat, kun je toch ook zeggen: doe dat morgenochtend?"

Mark van Bommel had de confrontatie met Ronald Waterreus op De Herdgang moeten voorkomen, vinden Hans Kraay junior en Aad de Mos.

Maandagavond was Van Bommel op het sportcomplex vanwege een evaluatie van zijn zoon Ruben, die voor de Onder-16 van speelt. Rond het duel tussen Jong PSV en 'voerden de twee Limburgers een verhitte onderlinge discussie, voor menigeen zichtbaar', schreef het Algemeen Dagblad al.

De confrontatie volgde op een column die Waterreus in De Limburger. Volgens Waterreus voert de vertrokken coach een 'loopgravenoorlog' tegen de huidige clubleiding en zal hij niet rusten voordat algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch manager John de Jong 'gesneuveld zijn'.

Zondagochtend is de ruzie onderwerp van gesprek bij Goedemorgen . "Als ik het goed begrijp, was er een evaluatie van zijn zoon. Als de club in brand staat, kun je toch ook zeggen: doe dat morgenochtend?", vindt Kraay junior.

"Ik had ook niet gegaan", vult De Mos aan. "Maar als ik zou gaan, zou ik in de hoek staan. Dat kan als je De Herdgang binnenloopt en dat doe ik ook vaak. In deze fase is dit natuurlijk koren op de molen voor iedereen."

De analist roept in herinnering dat Phillip Cocu, de voorganger van Van Bommel, in het seizoen 2013/14 ook een sportieve crisis kende bij PSV. Hij had wel de steun van de clubleiding, maar De Mos stipt aan dat hij tevens de beschikking had over bepaalde type-voetballers die Van Bommel dit seizoen niet onder zijn hoede had.

"Hij had een totaal andere selectie met persoonlijkheden. Het is niet zo lang geleden dat we nog spraken over Wijnaldum en Depay", aldus De Mos in de aanloop naar het competitieduel tussen en PSV. "Daarna kwamen jongens als Moreno en Guardado, die, zoals vandaag, naar de ArenA gingen om een tik uit te delen."

"Nu hebben ze die persoonlijkheden niet. Dan kun je nog zo'n grote naam hebben als speler of trainer, maar het lukt hem niet. Als Malen wegvalt en Bergwijn op het punt staat om weg te gaan, dan wordt het een onwerkbare situatie. En als je twaalf keer niet wint... vroeger werden wij na twee keer al afgeserveerd (PSV won twee van de laatste twaalf wedstrijden onder Van Bommel, red.)."