"Als PSV gelijk speelt of wint, hebben ze de titel zo goed als binnen"

PSV kan zondag in de Johan Cruijff ArenA een grote stap in de richting van het kampioenschap zetten. Het duel met Ajax begint om 16:45 uur.

Bij een overwinning wordt het gat vergroot naar acht punten en met nog zeven duels te gaan, lijkt die achterstand voor de ploeg van Erik ten Hag niet meer in te halen. Bij een zege van wordt het verschil tussen de twee topclubs verkleind naar twee punten. Andy van der Meijde stond bij beide clubs onder contract en denkt dat het duel van zondag de titelstrijd gaat beslissen. "Als gelijk speelt of wint, hebben ze de titel zo goed als binnen", legt hij uit.



Volgens de oud-international is Ajax er alles aan gelegen om de drie punten in eigen huis te houden. "Voor Ajax telt alleen de winst. Anders kunnen ze het kampioenschap wel vergeten", zegt hij in het Algemeen Dagblad. "Bij winst van Ajax ligt de titelstrijd weer open. In het resterende -programma moet PSV nog tegen en , dat zijn moeilijke ploegen om tegen te spelen. Al moet Ajax natuurlijk ook nog spelen tegen de Arnhemmers."



Van der Meijde denkt dat het duel met PSV voor Ajax zwaarder weegt dan de dubbele ontmoeting met in de kwartfinale van de . "Tegen Juventus is Ajax de underdog. Niemand zal raar opkijken van een verlies", vervolgt hij. "Het is natuurlijk mooi als je wint, maar er is geen moeten. Bovendien is er absoluut niemand die verwacht dat Ajax de Champions League wint. De Eredivisie winnen is natuurlijk een ander verhaal. Het is namelijk nog lang niet zeker dat we dit seizoen in een prijs binnen halen. Ajax doet nu nog op drie fronten mee, maar niks is nog zeker."



Ajax is favoriet voor het winnen van de . "Maar vergis je niet. moet je niet onderschatten en is een rare ploeg die tegen en AZ heeft weten te stunten. Daarom zal de focus van Ajax veel meer liggen op de wedstrijd tegen PSV dan op de tweeluik tegen Juventus. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je dit seizoen weer met lege handen staat. Dan heb je het misschien leuk gedaan, maar daar koop je niks voor", aldus Van der Meijde.