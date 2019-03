"Als Pogba hiernaartoe wil komen, waarom zou dat dan niet kunnen?"

Real Madrid gaat aankomende zomer waarschijnlijk flink wat geld uitgeven op de transfermarkt.

Paul Pogba is een van de spelers die in verband wordt gebracht met een verhuizing naar de Spaanse hoofdstad. De middenvelder staat nu nog onder contract bij , maar trainer Zinédine Zidane lijkt de komst van zijn landgenoot wel te zien zitten.

"Ik ben zeer gecharmeerd van Pogba, dat is niets nieuws. Ik ken hem persoonlijk. Hij is een ander soort speler en hij voegt zoveel toe. Er zijn maar weinig spelers die hetzelfde kunnen als hij. Hij is een middenvelder die weet hoe hij moet verdedigen en hoe hij moet aanvallen, hij kan alles op het veld", liet de oefenmeester zaterdag optekenen tijdens een persmoment.



"Hij maakt geen onderdeel uit van mijn selectie. Hij speelt voor Manchester United, al heeft hij onlangs wel zijn verlangen uitgesproken om voor uit te komen als hij die kans krijgt. Als zijn ervaring in Manchester erop zit en hij hiernaartoe wil komen, waarom zou dat dan niet kunnen?", gaat de teruggekeerde coach verder.



Raphaël Varane wordt in tegenstelling tot Pogba juist met een vertrek uit het Santiago Bernabéu in verband gebracht. Zidane denkt echter niet dat het zo ver zal komen: "Er gaan veel geruchten rond, mensen mogen denken en schrijven wat ze willen. Ik denk alleen dat de speler zich hier erg goed voelt. Hij speelt hier al acht jaar en hij is altijd fenomenaal geweest. Ik snap dan ook niet waar die geruchten vandaan komen, ik zie hem als een gelukkige speler die toegewijd is aan wat hij hier dagelijks doet."