"Als Marc Overmars dat bedrag betaalt, is dat het juiste bedrag"

George Ogararu is zeer te spreken over de transfer van Razvan Marin naar Ajax.

De club uit Amsterdam betaalt 12,5 miljoen euro aan voor de middenvelder, wiens roots bij Viitorul Constanta liggen. Dat is de club waar oud-Ajacied Ogararu sinds januari sportief directeur en hoofd scouting is. Hij kent Marin al jaren.

Ogararu en Petre Marin, de vader van Razvan, speelden in het verleden samen voor Steaua Boekarest. Hij leerde diens zoon kennen toen de kersverse aankoop van zeven jaar was. "Razvan kwam altijd naar de training. Daarna speelden we met hem", vertelt Ogararu in gesprek met Ajax Showtime . De 22-jarige Marin tekent in de Johan Cruijff ArenA een contract voor vijf jaar. De Roemeens Voetballer van het Jaar sluit vanaf komend seizoen aan bij de selectie van trainer Erik ten Hag.



"Het is geweldig dat hij voor Ajax gaat spelen, maar ik ben ook blij dat een speler afkomstig uit de jeugdopleiding van Viitorul Constanta nu zo'n club heeft weten te bereiken", vervolgt de voormalig verdediger, die weet dat zijn landgenoot is vergeleken met spelers als Frenkie de Jong en Steven Gerrard. "De Jong en Gerrard zijn wel heel andere types, haha. Marin heeft zijn eigen stijl, iedere speler is anders."



"Als je het dan toch moet vergelijken, is hij wel meer een type Gerrard." Marin is de op twee na duurste aankoop ooit voor Ajax. De Amsterdammers betaalden alleen meer voor Miralem Sulejmani (16,25 miljoen euro aan sc ) en Daley Blind (16 miljoen aan ). "Ajax heeft iemand die erg goed is met getallen: Marc Overmars. Als hij dat betaalt, is dat het juiste bedrag", verzekert Ogararu.

"Ik ben er zeker van dat ze hem goed op waarde hebben geschat voordat ze het geld hebben uitgegeven." Ogararu denkt dat Ajax niet het plafond voor Marin is. "Daar ben ik zeker van. Maar het belangrijkste voor nu is dat hij bij Ajax getekend heeft. Het is nu ook nog wat te vroeg om daarover te praten en te denken."