"Als je zegt dat Ziyech jouw Salah is, moet je zorgen dat het tot uiting komt"

Marokko is zondagmiddag met een nipte 1-0 overwinning op Namibië aan het toernooi om de Afrika Cup begonnen. Hakim Ziyech speelde de hele wedstrijd.

Marokko won in de slotfase dankzij een eigen doelpunt van Itamunua Keimuine. Ali Boussaboun gaat bij FOX Sports in op het spel van Ziyech.



"Hij was bedrijvig, deed echt zijn best om wat te creëren. Ik vind dat als je zegt dat Ziyech jouw Salah is, je de omstandigheden moet creëren om dat tot uiting te brengen. De bondscoach faciliteert dat niet", verwijst Boussaboun naar een uitspraak van bondscoach Hervé Renard, die stelde dat Ziyech de 'Mohamed Salah van zijn ploeg' is. De keuzeheer posteerde met Mehdi Bourabia en Youssef Aït Bennasser twee defensieve middenvelders. In de tweede helft werden zij naar de kant gehaald voor Sofiane Boufal en Karim El Ahmadi.



"In eerste instantie zag je dat de verdedigende middenvelders niet de bal tussen de linies zien. Er waren momenten dat die bal gegeven kon worden, ondanks het slechte veld", analyseert de oud-spits van onder meer , , , en . Boussaboun zag dat de wissels van Renard een positieve uitwerking hadden op het spel van Ziyech. "In de tweede helft, toen El Ahmadi en Boufal erin kwamen, lukte het wel een aantal keer, zij zijn jongens die zo'n bal kunnen geven."



"Dat wil Ziyech graag, want hij is niet echt een buitenspeler. Hij is iemand die zijn ruimtes zoekt en gaat zwerven op het veld. Je moet spelers opstellen, met wie je in de opbouw tot dit voetbal kan komen. Nu zag je dat hij ging zwerven, omdat hij niet de ballen kreeg die hij willen hebben", besluit Boussaboun zijn analyse. Voor Marokko wacht nu komende vrijdag het volgende groepsduel met Ivoorkust, waarna drie dagen later de ontmoeting met Zuid-Afrika op het programma staat.