"Als je van voetbal houdt: vergelijk hem niet meer met de nummer 7 van Juve"

Liverpool verloor woensdagavond met 3-0 van Barcelona in de eerste wedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen Barcelona.

De ploeg van Jürgen Klopp leek lange tijd met een nipte 1-0 nederlaag het Camp Nou te verlaten, maar Lionel Messi wist in het laatste kwartier nog twee keer tot scoren te komen. De Duitse manager is lyrisch over de kwaliteiten van de wereldster.

Klopp heeft vooral genoten van de 3-0 van Messi, een prachtige vrije trap die onhoudbaar bleek voor Alisson Becker. "Op dit soort momenten is hij niet te stoppen. We konden deze vrije trap ook niet verdedigen. Wat een knal! Hij is een wereldspeler. De tweede goal was waarschijnlijk niet zijn mooiste in zijn loopbaan, maar dan laat hij wel weer zijn kwaliteiten zijn", zegt Klopp, geciteerd door Goal .



"Ik wist al dat Messi een wereldster was en nu heb ik het weer gezien. Ik ben niet verrast, om eerlijk te zijn", besluit Klopp. Ook teamgenoten Arturo Vidal en Jordi Alba zijn vol lof. "Het is spectaculair wat Messi doet, het is verbazingwekkend wat hij allemaal op het veld laat zien", aldus Vidal. "Hij is verreweg de meest effectieve speler ter wereld. Ik en de andere ploeggenoten moeten hier van zien te profiteren zo lang als het duurt", vult Jordi Alba aan.



Mario Balotelli bekeek het -duel aandachtig en vond eveneens dat Messi de absolute vedette was tijdens de confrontatie in het Camp Nou. De aanvaller van vindt Messi zonder enige twijfel de beste ter wereld, zo laat hij op Instagram weten. "Als je van voetbal houdt: vergelijk hem niet meer met de nummer zeven van ", stelt Balotelli, verwijzend naar Cristiano Ronaldo, die ook vaak wordt gezien als de beste ter wereld.